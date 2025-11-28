快訊

趁兒入監服刑 惡公公竟性侵媳婦懷孕又毛手毛腳…下場曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣1名少婦婚後與公公同住，因丈夫入獄服刑，遭公公趁機性侵懷孕，公公「父代子」簽字願意負法律責任讓少婦終止懷孕，之後又指侵得逞，面對司法偵查全盤否認獸行。彰化地方法院審結，依利用權勢性交罪兩罪，判處這名公公應執行有期徒刑1年6月。可上訴。

判決書指出，少婦的丈夫在2008年、2010年因案入監服刑後，跟兩名幼子的日常生活開銷依賴公公的援助，公公竟罔顧人倫，2022年2月利用權勢性侵少婦得逞且導致懷孕，經婦產科醫師檢查懷孕五個月，公公在配偶欄、手術及麻醉同意書的同意書人欄簽立他兒子姓名，在手術及麻醉同意書寫他代兒子願意負法律責任等文字，由少婦服藥終止懷孕。同年10月惡公公又利用權勢親吻少婦的嘴與胸部，以指侵方式對她性侵得逞。

性侵媳婦的公公否認獸行，辯稱家裡有人，若性侵，媳婦會大叫讓他人知道，且為何會常請他開車接送外出辦事，又兒子入監服刑而媳婦外遇才懷孕，他怕村人說閒話，才接受媳婦拜託載她到婦產科。

被生父戴綠帽的男子證述前後不一，但可知察覺妻子身心狀況有異，經一再追問，妻子吐露遭公公毛手毛腳。另有證人證稱，少婦曾講到被公公性侵，也提到丈夫曾外遇，多重因素累積下就想去看身心科。

彰化地院認為，社工訪查少婦得到證詞，可見她公公為家庭主導掌控者，她必須依賴公公扶助，思慮家庭人倫、經濟條件、娘家未能提供奧援而未呼救，且仍與公公保持一定互動，實無違常情，核與家內性侵害的被害者心理產生的矛盾、習得無助等情境並無二致，是以公公辯詞尚難憑採。

彰化地方法院判處性侵媳婦的公公（俗稱扒灰佬）犯利用權勢性交罪兩罪，應執行有期徒刑1年6月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處性侵媳婦的公公（俗稱扒灰佬）犯利用權勢性交罪兩罪，應執行有期徒刑1年6月。記者簡慧珍／攝影

公公 性侵害 懷孕 媳婦

