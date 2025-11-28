男警伸手機越門板偷拍女警洗澡還刪照狡辯 警鑑識還原影像定罪

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投一名張姓男警竟把分局浴室當成偷拍溫床，見女同事洗澡就伸手機越門板偷拍，事後還矢口否認、刪照片自保，卻被數位鑑識完整還原犯行。法院痛批他從警10年知法犯法、連續兩天侵害同袍性隱私，判刑5月；縣警局性平會也認定性騷擾事證明確，移送裁罰。

判決指出，今年3月底，當時天氣寒冷、分局女警專用浴室熱水不足，被害人改到公共浴室盥洗。張姓男警見浴室內有女警，竟以手機從門板上方偷拍；女警聽到快門聲後警覺，立即向分局反映。

警方調閱宿舍監視畫面，發現張男涉案重大，但張男全程否認。員警檢視其手機未發現偷拍影像，但透過數位鑑識成功還原遭刪除照片，張男才無法辯駁，坦承偷拍。警方依妨害秘密罪嫌將他移送南投地檢署偵辦。

據了解，張員因積壓公文等不良紀錄，被記1支大過後，才會調到案發分局。今年3月底因天氣冷，分局女警專用浴室熱水不足，被害人到公共浴室洗澡，不料張男發現浴室有女警，竟以手機偷拍女警洗澡，女警聽到快門聲，懷疑有人偷拍，趕緊向分局反映。

南投縣警局表示，案發後已先將張男調至其他分局、列入教育輔導並加強考核，避免與被害人接觸；同時啟動性騷擾審議程序，性平會審認性騷擾事證明確，已移送縣府進行裁罰。行政懲處則待刑事判決確定後依法辦理。

南投地院審理時指出，張男從警10年卻知法犯法，連續兩天以相同手法偷拍，嚴重侵害同事隱私，考量他於偵審程序中均坦承犯行，各判3月徒刑、應執行5月，可易科罰金。全案可上訴。

張姓男警偷拍女警洗澡，警方數位還原遭刪除照片，他才承認偷拍。圖／AI生成
偷拍 浴室 女警

