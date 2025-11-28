女掀衣「露頭燈」...惡搞好市多黑五 1男1女到案

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

好市多黑色星期五購物周」11月24日上場，1名女子竟坐進寵物用品櫃，掀開上衣裸露上半身，拍照上傳網路，留言「把自己賣掉」。警方查出江姓女子與陳姓男子涉案，昨天通知他們到案，依妨害風化公然猥褻罪嫌移送法辦。

據了解，江姓女子（26歲）與陳姓男子（26歲）是朋友關係，11月24日他們自台北南下高雄旅遊，到好市多高雄中華店，竟由江女掀開上衣，裸露胸部拍照，並上傳Threads，留言「黑五逛完兩圈以後發現錢好像帶不太夠，所以決定把自己賣掉」。

江女露胸照片引起熱議，指他們惡搞好市多黑五活動，但也有不少人留言「不要多管閒事」。警方發覺，查出是在好市多高雄中華店所拍照片，調閱相關影像畫面，才查出江女和陳男涉案，昨天通知他們到案。

據悉，江女、陳男稱逛街時臨時起意，才趁賣場內沒人經過，拍下江女掀上衣裸露胸部的不雅照片。警方將全案依妨害風化罪嫌移送法辦。

2男女趁好市多黑五購物周，在高雄中華店裸露胸部，涉妨害風化罪嫌移送法辦。記者林保光／翻攝
2男女趁好市多黑五購物周，在高雄中華店裸露胸部，涉妨害風化罪嫌移送法辦。記者林保光／翻攝
2男女趁好市多黑五購物周，在高雄中華店裸露胸部，涉妨害風化罪嫌移送法辦。圖／本報資料照片
2男女趁好市多黑五購物周，在高雄中華店裸露胸部，涉妨害風化罪嫌移送法辦。圖／本報資料照片

