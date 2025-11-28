阿伯超商看完A片竟猥褻國小女童 父親不捨：小孩是有記憶的

黃姓阿伯在台北市一家超商內用自己的設備看A片，他看到店裡有名心智缺陷的女童帶著2個弟弟，藉機攀談，並拿30元要弟弟們「去買水」，趁此機會摸她胸。女童躲進廁所，黃尾隨猥褻。黃掰「幻聽聽到說買東西、可以抱他們3個，我才走過去」，台北地院依對未滿14歲心智缺陷之女子犯強制猥褻罪判5年徒刑，台灣高等法院27日改判2年徒刑，緩刑5年。

黃（59歲）緩刑期間付保護管束，並向被害人再支付損害賠償5萬元，且3年內向檢察官指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的的機構或團體提供200小時義務勞務，參加法治教育。

黃自稱患有精神疾病，身心障礙手冊，2024年9月24日晚上6點多，他在信義區一家超商內看到女童帶著10歲、8歲的弟弟坐在座位區，藉機走至女童旁攀談，還多次撫摸她的頭。女童伸出右手阻擋，黃卻掏出30元要她的2個弟弟去買水，支開2個男孩。

女童遭猥褻後，回家告訴媽媽，母親向信義分局報案。

8歲的弟弟說，他發現姊姊不見了，哥哥說她在廁所裡，他蹲下來看廁所門縫，發現有兩雙鞋，包括姊姊的拖鞋及男子的黑色鞋子、黑色鞋帶，他喊第三遍後，男子才讓姊姊出來。

據了解，女童有中度智能障礙、ADHD（注意力不足過動症），黃自陳之前就看過女童和她弟弟十幾次，台北地院認為他早就知道女童未滿14歲且有心智缺陷。

黃聲稱當時幻聽，聽到「買東西、可以抱他們3個」，他才走過去，回家還想說這是否是詐欺集團，還批「起訴書寫有機可趁，好像寫短篇小說」。但北院認為黃在超商內看A片，萌生強制猥褻犯意才犯案，不採信他的說詞。

女童的父親無法原諒黃，說孩子是無辜的，孩子現在有陰影，小孩本來是一張白紙，被沾染上這個黑點，「小孩是有記憶的，永遠會記得這件事情」。北院認為黃多次以自己患有精神疾病而合理化自己的行為，對於其他同受精神疾病所苦的患者、家屬，更是雪上加霜，犯後態度不佳，考量黃在於偵查中與女童、雙親達成調解並賠償，判他5年徒刑。