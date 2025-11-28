快訊

基隆民宅深夜大火9旬嬤被救出 波及多民宅疏散數十人驚逃

77年來最慘 香港宏福苑大火已83死77傷 一度逾200人失聯

聽新聞
0:00 / 0:00

阿伯超商看完A片竟猥褻國小女童 父親不捨：小孩是有記憶的

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

黃姓阿伯在台北市一家超商內用自己的設備看A片，他看到店裡有名心智缺陷的女童帶著2個弟弟，藉機攀談，並拿30元要弟弟們「去買水」，趁此機會摸她胸。女童躲進廁所，黃尾隨猥褻。黃掰「幻聽聽到說買東西、可以抱他們3個，我才走過去」，台北地院依對未滿14歲心智缺陷之女子犯強制猥褻罪判5年徒刑，台灣高等法院27日改判2年徒刑，緩刑5年。

黃（59歲）緩刑期間付保護管束，並向被害人再支付損害賠償5萬元，且3年內向檢察官指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的的機構或團體提供200小時義務勞務，參加法治教育。

黃自稱患有精神疾病，身心障礙手冊，2024年9月24日晚上6點多，他在信義區一家超商內看到女童帶著10歲、8歲的弟弟坐在座位區，藉機走至女童旁攀談，還多次撫摸她的頭。女童伸出右手阻擋，黃卻掏出30元要她的2個弟弟去買水，支開2個男孩。

女童遭猥褻後，回家告訴媽媽，母親向信義分局報案。

8歲的弟弟說，他發現姊姊不見了，哥哥說她在廁所裡，他蹲下來看廁所門縫，發現有兩雙鞋，包括姊姊的拖鞋及男子的黑色鞋子、黑色鞋帶，他喊第三遍後，男子才讓姊姊出來。

據了解，女童有中度智能障礙、ADHD（注意力不足過動症），黃自陳之前就看過女童和她弟弟十幾次，台北地院認為他早就知道女童未滿14歲且有心智缺陷。

黃聲稱當時幻聽，聽到「買東西、可以抱他們3個」，他才走過去，回家還想說這是否是詐欺集團，還批「起訴書寫有機可趁，好像寫短篇小說」。但北院認為黃在超商內看A片，萌生強制猥褻犯意才犯案，不採信他的說詞。

女童的父親無法原諒黃，說孩子是無辜的，孩子現在有陰影，小孩本來是一張白紙，被沾染上這個黑點，「小孩是有記憶的，永遠會記得這件事情」。北院認為黃多次以自己患有精神疾病而合理化自己的行為，對於其他同受精神疾病所苦的患者、家屬，更是雪上加霜，犯後態度不佳，考量黃在於偵查中與女童、雙親達成調解並賠償，判他5年徒刑。

案經上訴，高院認為黃相較於一審，在審理期間已完全坦承犯罪，且經送鑑定，顯示他的精神狀況確有異常，但未達到刑法第19條減輕其刑的程度，參酌黃先前已經與被害人達成和解賠償等情狀，認為改判並宣告附條件緩刑較為妥適。

黃姓阿伯在台北市一家超商內用自己的設備看A片，他看到店裡有名心智缺陷的女童帶著2個弟弟，藉機攀談，並拿30元要弟弟們「去買水」，趁此機會摸她胸。女童躲進廁所，黃尾隨猥褻。黃掰「幻聽聽到說買東西、可以抱他們3個，我才走過去」，台北地院依對未滿14歲心智缺陷之女子犯強制猥褻罪判5年徒刑，台灣高等法院昨改判2年徒刑，緩刑5年。示意圖／Ingimage
黃姓阿伯在台北市一家超商內用自己的設備看A片，他看到店裡有名心智缺陷的女童帶著2個弟弟，藉機攀談，並拿30元要弟弟們「去買水」，趁此機會摸她胸。女童躲進廁所，黃尾隨猥褻。黃掰「幻聽聽到說買東西、可以抱他們3個，我才走過去」，台北地院依對未滿14歲心智缺陷之女子犯強制猥褻罪判5年徒刑，台灣高等法院昨改判2年徒刑，緩刑5年。示意圖／Ingimage

女童 猥褻 廁所

延伸閱讀

中華電信嘉義處假鋼筋採購詐貸案 6被告獲緩刑並須支付公庫、法治教育

中華電信假交易損失3400萬 嘉院判前副總等6人緩刑

教練性侵猥褻32童重判464年　鄭英耀：侵犯學生應譴責

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

相關新聞

阿伯超商看完A片竟猥褻國小女童 父親不捨：小孩是有記憶的

黃姓阿伯在台北市一家超商內用自己的設備看A片，他看到店裡有名心智缺陷的女童帶著2個弟弟，藉機攀談，並拿30元要弟弟們「去...

手遊網友傳訊「那來色色、腿腿張開的 」引誘16歲少女性影像起訴

鄭姓男子在競技手遊「傳說對決」認識16歲少女，涉嫌透過Instagram訊息「那來色色阿、腿腿張開的」引誘少女拍攝性影像...

公共場域淪裸拍熱點 北市警140高地公園逮1嫌送辦

台北市近期爆出多起在公園、河濱及登山步道裸拍、露體與性行為的公開貼文，有議員接獲民眾陳情，古亭河濱及文山區多處步道有男子...

捷運連通道自拍裸照、自慰 北市議員批巡邏、監視器形同虛設

近日有男子在台北捷運站內拍攝不雅照，上傳網路被民眾發現後通報，議員痛批，近年來不雅案件都是民眾通報，捷運警察、保全完全沒...

黃子佼緩刑 她曝關鍵原因：也有和解仍判刑 別因想看大場面檢討被害人

藝人黃子佼持有大量未成年性影像案獲判緩刑，權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，黃子佼能被非議的行為...

性侵未成年小女友導致懷孕 法官重判男子7年1月

一名成年男子不顧年僅13歲的小女友拒絕，「霸王硬上弓」性侵小女友，還造成少女懷孕，被少女母親發現後報警處理，雖男子強調當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。