手遊網友傳訊「那來色色、腿腿張開的 」引誘16歲少女性影像起訴
鄭姓男子在競技手遊「傳說對決」認識16歲少女，涉嫌透過Instagram訊息「那來色色阿、腿腿張開的」引誘少女拍攝性影像，少女母親發現手機內容有異報案。台北地檢署偵結依引誘少年自行拍攝性影像罪嫌起訴。
檢方追查，鄭男在傳說對決認識少女，透過手遊取得信任關係，兩人透過Instagram聊天，鄭男見色起意，明知少女未滿18歲，涉引誘少女拍攝性影像。
起訴指出，2024年2月13日凌晨鄭男涉積極引導少女拍下裸露陰毛的性影像，鄭男傳Instagram訊息「那來色色阿、要拍、腿腿張開的、棉被要拿開啦、鏡頭也下面一點嘿嘿嘿、試試看用手掰開～、錄影片感覺超讚」等語，引誘少女拍性影像，傳送給他觀覽。
全案至同年2月中旬，少女母親發現手機對話內容異狀，報案提告，檢警去年6月搜索鄭男住處，查扣犯案手機。檢方認定，鄭男涉兒童及少年性剝削防制條例引誘少年自行拍攝性影像罪嫌，依法起訴，鄭男將面臨3年以上10年以下有期徒刑，原則上不得易科罰金也不得緩刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言