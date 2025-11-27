手遊網友傳訊「那來色色、腿腿張開的 」引誘16歲少女性影像起訴

鄭姓男子在競技手遊「傳說對決」認識16歲少女，涉嫌透過Instagram訊息「那來色色阿、腿腿張開的」引誘少女拍攝性影像，少女母親發現手機內容有異報案。台北地檢署偵結依引誘少年自行拍攝性影像罪嫌起訴。

檢方追查，鄭男在傳說對決認識少女，透過手遊取得信任關係，兩人透過Instagram聊天，鄭男見色起意，明知少女未滿18歲，涉引誘少女拍攝性影像。

起訴指出，2024年2月13日凌晨鄭男涉積極引導少女拍下裸露陰毛的性影像，鄭男傳Instagram訊息「那來色色阿、要拍、腿腿張開的、棉被要拿開啦、鏡頭也下面一點嘿嘿嘿、試試看用手掰開～、錄影片感覺超讚」等語，引誘少女拍性影像，傳送給他觀覽。