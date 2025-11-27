聽新聞
公共場域淪裸拍熱點 北市警140高地公園逮1嫌送辦
台北市近期爆出多起在公園、河濱及登山步道裸拍、露體與性行為的公開貼文，有議員接獲民眾陳情，古亭河濱及文山區多處步道有男子出沒拍攝不雅照，議員指出公共空間是市民休憩場所，不應出現違反社會秩序行為，要求警察局加強辦案。警方表示，近日逮獲一名嫌疑人，移送北檢偵辦。
近日社交平台X上突興起裸拍文化，有不少帳號出現裸拍、野外性行為與公廁猥褻挑戰等內容，網路上出現地點遍佈大台北包括古亭河濱及文山區多處步道，甚至信義區、南港區都出現類似案例，甚至文山區還有光天化日下脫光衣服裸拍的行為，恐已違法。
議員張志豪指出，已接獲多個里長、民眾陳情，若日常運動、帶孩子出門發生這樣行為恐怕心中會有陰影，他不反對自主與個人自由，但公共空間屬於全民共享，相關行為不僅違反社會秩序，更已明顯觸法，警察局應持續蒐報、主動查緝，以維護市民應有的安全與安心的公共環境。
文山一分局表示，先前接獲民眾、里長通報後，當天就成立專案小組調閱CCTV，派員前往犯嫌曾出沒140高地公園埋伏，順利查獲楊姓嫌犯一名，並以公然猥褻罪移送北檢偵辦，已針對特定場所加強巡邏密度，提升見警率。局長李西河也允諾，會持續追查相關案件，遏止這類歪風。
