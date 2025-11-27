捷運連通道自拍裸照、自慰 北市議員批巡邏、監視器形同虛設
近日有男子在台北捷運站內拍攝不雅照，上傳網路被民眾發現後通報，議員痛批，近年來不雅案件都是民眾通報，捷運警察、保全完全沒有主動尋獲，認為巡邏勤務、監視器形同虛設，要求重新盤點發生不雅行為地點較偏僻治安死角，調整巡邏路線、加裝監視器。
捷警隊表示，已配合捷運公司，連各站體通道及死角全面清查作業，目前正盤點死角中，完成後調整巡邏動線，針對人潮較多及重要轉乘站，加強巡邏及守望密度，維護旅客安全。
捷運公司也表示，目前正盤點車站與外單位連通道及死並於連通道增設巡檢點位，強化站務人員及保全巡檢頻率；同時評估調整或增設監視鏡頭，確保旅客安全與權益。
近日社群平台X出現許多不雅影片，出現許多男子在公共場所全裸、自慰的影片，地點甚至連捷運站都有，甚至還在貼文中標註捷運站出口，而影片中卻完全沒有人發現或制止，且根據統計，從2023年起至今年10月捷警共接獲35件不雅案件行為通報，這些案件都是民眾發現後通報北捷，捷運警察完全沒有主動尋獲。
依照程序，北捷面對此類案件，都是等待民眾至捷運站詢問處反映，當獲知或發現「管轄範圍內」發生不法行為，才派員前往現場並報警處理。議員簡舒培指出，以該案為例，拍攝地點位於捷運站與某地上權案連通道間，由地上權業主管轄，雖非北捷範圍，但實情就發生在通往捷運站出入口的連通道，當下若有旅客經過，後果無法想像。
簡舒培說，北捷共有117站，畫分為23條巡邏線，捷運警察隊執勤員警針對各捷運站大廳、月台層、詢問處及捷運車廂執行巡邏，巡邏範圍卻沒有包含較偏僻的連通道，這些偏僻的角落儼然成為治安死角，也沒有監視器，呼籲北捷及捷警應盤點死角，並增設巡邏點及監視器、重新調整巡邏路線及頻率。
