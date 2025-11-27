黃子佼緩刑 她曝關鍵原因：也有和解仍判刑 別因想看大場面檢討被害人

藝人黃子佼持有未成年性影像案獲判緩刑，引起討論。圖／聯合報系資料照

藝人黃子佼持有大量未成年性影像案獲判緩刑，權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，黃子佼能被非議的行為就是持有影片，是這個變態產業的最末端，「黃子佼很可惡，但拿他祭旗根本無濟於事」，背後真正的集團、龐大黑暗勢力、真正的深淵，「根本就不是小小一個黃子佼而已」。

黃子佼案引起討論，很多人不滿為什麼給緩刑，巴毛律師表示，宣判前一天，黃子佼透過律師發聲明說已經跟「全部被害者和解」，如果被害者全部都同意和解，而且願意原諒黃子佼的話，法院給緩刑也不太意外。

網路上有人對被害者和解感到不滿，巴毛律師表示，甚至覺得這樣是不是就是有錢判生、沒錢判死，或是認為是未成年被害人的父母消貪想拿錢，很多言論都是不能理解被害人為什麼要和解，但其實妨害性自主相關的案件，整個過程對被害人就是一種折磨，被害人必須反覆地被詢問被害的過程、各種細節。

她說，她曾有客戶諮詢相關案件，但最後不提告的原因，是當事人完全不想再面對這種事情。所以很多被害人會選擇和解，盡早解脫，「請不要站在自己想看大場面的立場去指責被害人」。

另外，為什麼和解就可以給緩刑？巴毛律師表示，並非法律明文規定，也有和解賠錢以後還是被判刑的，例如導演「豆導」鈕承澤。但通常被害人願意和解且願意原諒當事人，法院就會酌情給予緩刑。

Threads社群平台有一名女性透露自己是被害人、沒有跟黃子佼和解，指黃子佼才沒有跟全部被害人和解。巴毛律師表示，有沒有和解，絕對不是被告自己說了算。如果是在法院和解，會有調解筆錄；私下和解，有沒有簽和解書，沒有的話，書記官也會打電話去確認。應該不可能發生明明沒有和解，但騙法官已經和解、法官還相信這種事。

巴毛律師表示，這種社會矚目案件，沒有拿到全部被害人或是大多數被害人和解，是不太可能緩刑的。該名女網友應該不是本案起訴範圍的被害人，而應該是別的案件，就根本不在法院審酌範圍內了。

巴毛律師說，也有人不滿黃子佼偷拍、玩弄少女很可惡，怎麼可以判這麼輕；或是說黃子佼是創意私房最高級會員，是可以指定去綁架，或是性侵未成年人的，應該是教唆犯，但判決完全沒提到黃子佼是高級會員這件事。就算是，黃子佼的會員等級可以做這些事，不代表他就有做這些事。「有一說一，沒有證據就不能隨便亂判」，而且黃子佼再高級、就只是一個會員，今天能被非議的行為就是持有影片，是這個變態產業的最末端，「黃子佼很可惡，但拿他祭旗根本無濟於事」，背後真正的集團、龐大黑暗勢力、真正的深淵，「根本就不是小小一個黃子佼而已」。