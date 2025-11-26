性侵未成年小女友導致懷孕 法官重判男子7年1月
一名成年男子不顧年僅13歲的小女友拒絕，「霸王硬上弓」性侵小女友，還造成少女懷孕，被少女母親發現後報警處理，雖男子強調當時兩人正在交往，並願意賠償，不過少女不願調解，彰化地方法院依強制性交罪，將男子判刑7年1月。
判決書指出，男子前年8月到11月間與少女交往，為男女朋友關係，11月間某日在少女住處房內，男子伸手抱少女，並表示想和小女友愛愛，小女友立即拒絕，並將他推開，但男子不顧小女友拒絕，仍性侵小女友。
一個多月後，少女母親發現她月事未按時來，陪她到醫院檢查，才發現女兒已懷孕6周，氣得報警處理。
男子辯護律師表示，男子還很年輕，因一時失慮而犯錯，且均坦承犯行，態度良好，也希望能與少女和解，希望酌減其刑。
法官以男子當時已是年滿20歲成年人，明知少女還未滿14歲，無視少女已明確拒絕下，竟為滿足一己性慾，對少女犯下強制性交犯行，導致少女懷孕、引產，嚴重侵害女方身心健全成長，犯罪手段惡性不輕。
法官審酌，男子到案後坦承犯行，非無悔意，並表示願賠償女方，但少女及其母親都表示無調解意願及不願到庭，因而無從協商和解事宜，且男子曾因肇事逃逸獲緩起訴，也曾因妨害秩序案被判刑而予以緩刑，此次再犯強制性交罪，因此將男子判刑7年1月，全案可上訴。
