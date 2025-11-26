性侵未成年小女友導致懷孕 法官重判男子7年1月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

一名成年男子不顧年僅13歲的小女友拒絕，「霸王硬上弓」性侵小女友，還造成少女懷孕，被少女母親發現後報警處理，雖男子強調當時兩人正在交往，並願意賠償，不過少女不願調解，彰化地方法院依強制性交罪，將男子判刑7年1月。

判決書指出，男子前年8月到11月間與少女交往，為男女朋友關係，11月間某日在少女住處房內，男子伸手抱少女，並表示想和小女友愛愛，小女友立即拒絕，並將他推開，但男子不顧小女友拒絕，仍性侵小女友。

一個多月後，少女母親發現她月事未按時來，陪她到醫院檢查，才發現女兒已懷孕6周，氣得報警處理。

男子辯護律師表示，男子還很年輕，因一時失慮而犯錯，且均坦承犯行，態度良好，也希望能與少女和解，希望酌減其刑。

法官以男子當時已是年滿20歲成年人，明知少女還未滿14歲，無視少女已明確拒絕下，竟為滿足一己性慾，對少女犯下強制性交犯行，導致少女懷孕、引產，嚴重侵害女方身心健全成長，犯罪手段惡性不輕。

法官審酌，男子到案後坦承犯行，非無悔意，並表示願賠償女方，但少女及其母親都表示無調解意願及不願到庭，因而無從協商和解事宜，且男子曾因肇事逃逸獲緩起訴，也曾因妨害秩序案被判刑而予以緩刑，此次再犯強制性交罪，因此將男子判刑7年1月，全案可上訴。

一名成年男子不顧年僅13歲的小女友拒絕，「霸王硬上弓」性侵小女友，還造成少女懷孕，彰化地方法院依強制性交罪，將男子判刑7年1月。記者林宛諭／攝影
一名成年男子不顧年僅13歲的小女友拒絕，「霸王硬上弓」性侵小女友，還造成少女懷孕，彰化地方法院依強制性交罪，將男子判刑7年1月。記者林宛諭／攝影

女友 母親 懷孕

延伸閱讀

國小教練性侵41學童遭判刑 家長哭喊：你們知道他對小孩做了什麼嗎？

台中棒球隊教練性侵41童 上訴牽拖曾遭性侵影響性認知...二審不採信

男友硬求歡她持剪刀反抗才作罷 男被告性侵未遂判刑2年

少女遭母男友半夜猥褻 她淚崩：用頭往尿尿的地方蹭來蹭去

相關新聞

性侵未成年小女友導致懷孕 法官重判男子7年1月

一名成年男子不顧年僅13歲的小女友拒絕，「霸王硬上弓」性侵小女友，還造成少女懷孕，被少女母親發現後報警處理，雖男子強調當...

太誇張！自助洗衣店洗衣一時興起 新莊男忘我猥褻行為全都錄

新北市有民眾前天凌晨5時許行經新莊區中泰路1間自助洗衣店時，發現洗衣店內1名男子竟掏出生殖器打手槍，民眾見狀將畫面拍下P...

中壢車站驚見偷拍慣犯 斯文男鏡頭藏包偷拍女性裙底畫面曝光

桃園市中壢火車站近日傳出一名身穿斯文的男子，固定每天上午通勤時間出沒在車站周邊，卻疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女生裙底，畫...

網黃躲好市多貨架裸露拍照引熱議 官方回應：調查中將移請警方偵辦

網傳一名網黃近日趁著好市多黑五購物週湧現大量人潮之際，在賣場內進行不當拍攝行為，於網路瘋傳引發議論。據傳事件發生於好市多...

拍不雅照「把自己賣掉」 好市多黑五周遭女露頭燈惡搞

好市多「黑色星期五購物周」11月24日上場，網傳1名女子竟坐進貓糧限時購物櫃，掀開上衣裸露上半身，拍照上傳網路，留言「把...

男友硬求歡她持剪刀反抗才作罷 男被告性侵未遂判刑2年

楊姓男子酒後向同居女友求歡被拒絕，以暴力手段想得逞。女方大喊救命並奮力抵抗，拿出剪刀反擊，楊男才罷手。法官審理後，依強制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。