太誇張！自助洗衣店洗衣一時興起 新莊男忘我猥褻行為全都錄

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市有民眾前天凌晨5時許行經新莊區中泰路1間自助洗衣店時，發現洗衣店內1名男子竟掏出生殖器打手槍，民眾見狀將畫面拍下PO網。新莊警網巡發現展開調查，鎖定該名男子是59歲游男，今天上午循線將他逮捕，詢後依妨害風化罪嫌送辦。

有網友在臉書社群PO出一段影片，畫面中可見新莊區中泰路1間自助洗衣店內，1名男子坐在店內椅子上，掏出生殖器旁若無人的打手槍。網友立即將畫面上傳臉書並提醒附近民眾注意。

新莊警方網路巡察發現展開調查，經調閱監視器後確認男子在店內公然從事猥褻行為已觸犯妨害風化，今天上午循線在中港路一帶查獲犯案的59歲游男並將他帶回派出所。游男供稱去自助洗衣店洗衣服時一時興起才會犯案，警方詢後將他依妨害風化罪嫌送辦。

游男犯案後離開現場。記者黃子騰／翻攝
新莊警方今天（26日）上午在中港路一帶將游男逮捕。記者黃子騰／翻攝
