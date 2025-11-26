中壢車站驚見偷拍慣犯 斯文男鏡頭藏包偷拍女性裙底畫面曝光

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市中壢火車站近日傳出一名身穿斯文的男子，固定每天上午通勤時間出沒在車站周邊，卻疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女生裙底，畫面曝光引發議論。警方表示已掌握相關畫面，並主動調閱監視畫面，後續將協助被害人報案，依法偵辦。

有網友今在臉書PO文指出，友人最近頻繁遇到一名偷拍變態，大約每天早上8點左右出沒在中壢火車站周邊，隨機尋找目標偷拍，請各位女生一定要提高警覺。

原PO指出，24日拍到該名男子偷拍別人裙底的證據，事後去警局報案，但警察表示因為朋友不是被拍到的人，就算到現場也無法強制觀看男子的相機或手機，頂多只能在附近巡邏。隔天原PO不放心陪同友人一起，結果同一時間偷拍犯又出現在同一地點，再次立刻報警，但警察到場時人已不知所向，令原PO怒批「我今天光是看到偷拍犯的臉就氣到發抖，很難保持冷靜面對」。

貼文曝光後，許多網友紛紛回應「以後乖乖穿安全褲」、「真的是斯文敗類」、「下次看到要直接大聲喊死變態！幫他高調」，但也有人表示「為什麼你不去制止他」、「比較好的做法是當下告知被偷拍的人，然後報警抓人」、「可以請畫面中的這位小姐去警局備案，你再把影片給他當證據」、「你為什麼不當場制止他？現場抓到報警就是現行犯了不是嗎」、「你還等他拍完離開後，才事後在那邊去派出所說那沒用」。

對此中壢警方回應，中壢派出所於25日上午8時許接獲民眾報案，在建國路有男子偷拍女子，立即派員到場，但犯嫌及當事女子均已離開，警方已掌握相關畫面，並主動調閱監視畫面，後續將協助被害人報案，依法偵辦。

桃園市中壢火車站近日傳出一名身穿斯文的男子，固定每天上午通勤時間出沒在車站周邊，卻疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女生裙底，遭路人目睹拍下。記者周嘉茹／翻攝
