網黃躲好市多貨架裸露拍照引熱議 官方回應：調查中將移請警方偵辦

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導

網傳一名網黃近日趁著好市多黑五購物週湧現大量人潮之際，在賣場內進行不當拍攝行為，於網路瘋傳引發議論。據傳事件發生於好市多高雄分店的寵物食品區，該名網黃趁隙鑽進貨架中，不僅掀起上衣裸露胸部，還自行拍照上傳至社群平台X，並撰文稱「逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」。

面對曝光的照片及爭議行為，台灣好市多回應，「提供會員高品質商品、服務與良好的購物環境一直是賣場的核心宗旨，對於任何破壞秩序或不當的行為均採取零容忍態度。針對本次事件，賣場已決定禁止當事人再次進入各分店。目前好市多已著手調查相關細節，並強調若行為經查證屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員的權益及公共秩序。」

據了解，民眾若在公共場所裸露身體，可能涉及刑法第234條公然猥褻罪；若將相關裸露影像散布至網路，還可能觸犯刑法第235條散佈猥褻物品罪。兩項罪名均屬妨害風化的刑事犯罪，屬公訴案件，不需被害人提出告訴即可依法追辦。

好市多也藉此呼籲會員與消費者，共同維護安全、健康的購物空間。賣場將全力配合主管機關後續調查辦理，並再次強調不容許任何違法或不當行為在賣場內發生。

本週適逢好市多黑色購物週，賣場人潮洶湧。記者黃筱晴／攝影
本週適逢好市多黑色購物週，賣場人潮洶湧。記者黃筱晴／攝影
網黃入侵好市多賣場。圖／翻攝Ｘ
網黃入侵好市多賣場。圖／翻攝Ｘ

好市多 賣場 黑五

相關新聞

黃子佼案二審緩刑4年 律師揭他「態度變了」：現實面懲罰更重

李怡貞直言：「現實層面的懲罰也比一審多很多，肉會痛。」她認為黃子佼在二審的態度跟一開始事情爆發時，還發律師函威脅大眾不要討論的強硬囂張態度也有天壤之別，可能也因此影響法院評價，因為法院的立場總是願意給表現出願意改過的人機會，不論是真的還是演的。畢竟，現代人願意承認錯誤的真的越來越少，「都是硬拗亂扯、瞎掰騙阿呆的多。」

拍不雅照「把自己賣掉」 好市多黑五周遭女露頭燈惡搞

好市多「黑色星期五購物周」11月24日上場，網傳1名女子竟坐進貓糧限時購物櫃，掀開上衣裸露上半身，拍照上傳網路，留言「把...

男友硬求歡她持剪刀反抗才作罷 男被告性侵未遂判刑2年

楊姓男子酒後向同居女友求歡被拒絕，以暴力手段想得逞。女方大喊救命並奮力抵抗，拿出剪刀反擊，楊男才罷手。法官審理後，依強制...

北市中山老巡佐下藥強帶女警開房間 高院改認加重強制猥褻判4年半

台北市警巡佐游宗翰邀年輕單身女警聚餐，涉在酒中下藥迷昏女警帶去旅館，檢方朝性侵方向追查，查無證據，但游「以藥留人」明確，...

少女遭母男友半夜猥褻 她淚崩：用頭往尿尿的地方蹭來蹭去

台中1名工人和女友同居，卻趁清明連假回屏東掃墓時，半夜朝女友和前夫生的女兒亂摸、用頭蹭其下體，少女事後在學校崩潰才曝光，...

