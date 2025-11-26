拍不雅照「把自己賣掉」 好市多黑五周遭女露頭燈惡搞

好市多「黑色星期五購物周」11月24日上場，網傳1名女子竟坐進貓糧限時購物櫃，掀開上衣裸露上半身，拍照上傳網路，留言「把自己賣掉」。警方查出女子在好市多高雄店惡搞黑五活動，將調查女子身分，查辦妨害風化罪嫌。

高雄市前鎮警分局了解，女子坐在好市多「黑色購物周/賣場限時優惠」的商品櫃下，掀衣裸露胸部的不雅照片，貼上網路，並留言「黑五逛完兩圈以後發現錢好像帶不太夠，所以決定把自己賣掉」引起議論。

高雄市警前鎮分局查出女子拍不雅照的地方，在好市多高雄店。警方未接獲報案，但表示將主動調閱相關影像畫面，追查照片拍攝者，釐清事發經過、還原事實。

警方表示，網路貼裸露女子的不雅照片，公然猥褻，意圖供人觀覽，恐涉及妨害風化罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。