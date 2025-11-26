聽新聞
0:00 / 0:00
拍不雅照「把自己賣掉」 好市多黑五周遭女露頭燈惡搞
好市多「黑色星期五購物周」11月24日上場，網傳1名女子竟坐進貓糧限時購物櫃，掀開上衣裸露上半身，拍照上傳網路，留言「把自己賣掉」。警方查出女子在好市多高雄店惡搞黑五活動，將調查女子身分，查辦妨害風化罪嫌。
高雄市前鎮警分局了解，女子坐在好市多「黑色購物周/賣場限時優惠」的商品櫃下，掀衣裸露胸部的不雅照片，貼上網路，並留言「黑五逛完兩圈以後發現錢好像帶不太夠，所以決定把自己賣掉」引起議論。
高雄市警前鎮分局查出女子拍不雅照的地方，在好市多高雄店。警方未接獲報案，但表示將主動調閱相關影像畫面，追查照片拍攝者，釐清事發經過、還原事實。
警方表示，網路貼裸露女子的不雅照片，公然猥褻，意圖供人觀覽，恐涉及妨害風化罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。
好市多並回應媒體，表示針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場，同時強調，若相關行為經查屬實，將請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言