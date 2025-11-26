男友硬求歡她持剪刀反抗才作罷 男被告性侵未遂判刑2年

楊姓男子酒後向同居女友求歡被拒絕，以暴力手段想得逞。女方大喊救命並奮力抵抗，拿出剪刀反擊，楊男才罷手。法官審理後，依強制性交未遂罪判刑2年。楊雖無前科，法官考量被害人及國人對司法感情認知，未宣告緩刑，定讞須入獄。

判決指出，楊男與女友同居，女友已有一段時間拒絕與他發生性行為。去年4月20日凌晨2時許，楊男酒後求歡遭女友拒絕，把手伸入女友穿著的短褲的褲管內，扯破女友的內褲。

被害女子奮力抵抗，兩人衝過程中，楊男啃咬女子左臉顴骨、毆打女子左臉。女子持續反抗，高喊救命，最後持剪刀攻擊楊男。楊男為防受更多傷，撞擊女友胸口讓她倒地後，再以膝蓋壓制女子胸口及手臂，性侵未得逞。

被害女子檢傷控告楊男性侵未遂，楊男也控告女友犯傷害罪。基隆地檢署檢察官偵查後，依性侵未遂、傷害罪嫌起訴楊男，另依傷害罪嫌起楊男的女友（另案審理中）。

基隆地方法院法官審理時，楊男承認犯行，並與被害女子證述情節相符，加上內褲破損照片、驗傷診斷書、診斷證明書、扣押筆錄和扣押物品目錄表等事證，認定黃男性侵未遂犯行。

法官指出，強制性交罪行為人利用傷害被害人的強暴手段，遂行強制性交目的，僅成立強制性交罪。黃男以強暴手段令女友就範，導致女友受胸骨閉鎖性骨折、四肢多處擦挫傷、臉部擦挫傷等傷害，為強制性交部分行為和當然結果，不另以傷害罪科刑。

法官指楊男未尊重女友的性自主權，遭言語刺激即不顧女子意願，以啃咬、毆打等強暴方式欲發生性交行為，造成女子身心受創，行所不可取，兼衡國小畢業、從事水電工作、家境貧困、離婚須扶養2名未成年子女等生活情狀，判刑2年。全案可上訴。

法官查出，楊男雖無前科，但考量初始並未承認犯行，雙方對賠償金額也無共識，迄未取得告訴人諒解，諭知緩刑不符合法維護秩序公平妥適目標，恐有傷告訴人及一般人對法院及法律感情認知，加上要使楊男有一定警惕，不宜給予緩刑。