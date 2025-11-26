快訊

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

男友硬求歡她持剪刀反抗才作罷 男被告性侵未遂判刑2年

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

楊姓男子酒後向同居女友求歡被拒絕，以暴力手段想得逞。女方大喊救命並奮力抵抗，拿出剪刀反擊，楊男才罷手。法官審理後，依強制性交未遂罪判刑2年。楊雖無前科，法官考量被害人及國人對司法感情認知，未宣告緩刑，定讞須入獄。

判決指出，楊男與女友同居，女友已有一段時間拒絕與他發生性行為。去年4月20日凌晨2時許，楊男酒後求歡遭女友拒絕，把手伸入女友穿著的短褲的褲管內，扯破女友的內褲。

被害女子奮力抵抗，兩人衝過程中，楊男啃咬女子左臉顴骨、毆打女子左臉。女子持續反抗，高喊救命，最後持剪刀攻擊楊男。楊男為防受更多傷，撞擊女友胸口讓她倒地後，再以膝蓋壓制女子胸口及手臂，性侵未得逞。

被害女子檢傷控告楊男性侵未遂，楊男也控告女友犯傷害罪。基隆地檢署檢察官偵查後，依性侵未遂、傷害罪嫌起訴楊男，另依傷害罪嫌起楊男的女友（另案審理中）。

基隆地方法院法官審理時，楊男承認犯行，並與被害女子證述情節相符，加上內褲破損照片、驗傷診斷書、診斷證明書、扣押筆錄和扣押物品目錄表等事證，認定黃男性侵未遂犯行。

法官指出，強制性交罪行為人利用傷害被害人的強暴手段，遂行強制性交目的，僅成立強制性交罪。黃男以強暴手段令女友就範，導致女友受胸骨閉鎖性骨折、四肢多處擦挫傷、臉部擦挫傷等傷害，為強制性交部分行為和當然結果，不另以傷害罪科刑。

法官指楊男未尊重女友的性自主權，遭言語刺激即不顧女子意願，以啃咬、毆打等強暴方式欲發生性交行為，造成女子身心受創，行所不可取，兼衡國小畢業、從事水電工作、家境貧困、離婚須扶養2名未成年子女等生活情狀，判刑2年。全案可上訴。

法官查出，楊男雖無前科，但考量初始並未承認犯行，雙方對賠償金額也無共識，迄未取得告訴人諒解，諭知緩刑不符合法維護秩序公平妥適目標，恐有傷告訴人及一般人對法院及法律感情認知，加上要使楊男有一定警惕，不宜給予緩刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊男向同居女友求歡被拒，以暴力手段想得逞，女友拿出剪刀反擊才罷手。基隆地院審理後，依強制性交未遂罪判刑2年。全案可上訴。聯合報系資料照
楊男向同居女友求歡被拒，以暴力手段想得逞，女友拿出剪刀反擊才罷手。基隆地院審理後，依強制性交未遂罪判刑2年。全案可上訴。聯合報系資料照

女友 法官 傷害罪

延伸閱讀

「師父跪下來說他愛我」女徒弟：從小沒有爸爸 我想和他消融成一體

少女遭母男友半夜猥褻 她淚崩：用頭往尿尿的地方蹭來蹭去

台中軍人約妙齡女回家「玩貓」竟強抱上床性侵…下場判3年半

台中棒球隊教練性侵41名學童當「禁臠」 二審今駁回上訴維持原判

相關新聞

借醉性侵！色男趁胞弟女友醉倒硬上 她驚醒知非跟男友愛愛怒報警

台灣發生性侵案。新北1名男子和胞弟及對方女友一起飲酒，女方不勝酒力，色男見狀在胞弟房內伸出狼爪，受害人事後知道非與男友性交，當場憤怒報警。男被告承認獸行，並和受害人達成和解，法官裁定「乘機性交」罪名成立，判有期徒刑2年，緩刑5年，同時要完成120小時義務勞務工作等。

用零用錢利誘17歲女拍性影像！男保安猥褻兼恐嚇性虐 下場曝光

拍攝未成年人士色情影像已嚴重違法，下手猥褻及恐嚇更是罪大惡極！台灣新竹1名男保安認識1名17歲女生，其後以支付零用錢為誘餌，年半內8次帶同女生前往汽車旅館拍攝性影像，其間男保安變本加厲，不但強行猥褻受害人，甚至恐嚇少女若不配合拍攝，「可能會被抓去性虐待」，藉此脅迫對方進行自慰等行為，而且全程攝錄過程，受害人最終報警求助。法官經審理後，裁定男被告「引誘使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號」和「強制猥褻」罪成，判處有期徒刑5年。

黃子佼案二審緩刑4年 律師揭他「態度變了」：現實面懲罰更重

李怡貞直言：「現實層面的懲罰也比一審多很多，肉會痛。」她認為黃子佼在二審的態度跟一開始事情爆發時，還發律師函威脅大眾不要討論的強硬囂張態度也有天壤之別，可能也因此影響法院評價，因為法院的立場總是願意給表現出願意改過的人機會，不論是真的還是演的。畢竟，現代人願意承認錯誤的真的越來越少，「都是硬拗亂扯、瞎掰騙阿呆的多。」

男友硬求歡她持剪刀反抗才作罷 男被告性侵未遂判刑2年

楊姓男子酒後向同居女友求歡被拒絕，以暴力手段想得逞。女方大喊救命並奮力抵抗，拿出剪刀反擊，楊男才罷手。法官審理後，依強制...

北市中山老巡佐下藥強帶女警開房間 高院改認加重強制猥褻判4年半

台北市警巡佐游宗翰邀年輕單身女警聚餐，涉在酒中下藥迷昏女警帶去旅館，檢方朝性侵方向追查，查無證據，但游「以藥留人」明確，...

少女遭母男友半夜猥褻 她淚崩：用頭往尿尿的地方蹭來蹭去

台中1名工人和女友同居，卻趁清明連假回屏東掃墓時，半夜朝女友和前夫生的女兒亂摸、用頭蹭其下體，少女事後在學校崩潰才曝光，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。