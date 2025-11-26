北市中山老巡佐下藥強帶女警開房間 高院改認加重強制猥褻判4年半

快訊

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北市警巡佐游宗翰邀年輕單身女警聚餐，涉在酒中下藥迷昏女警帶去旅館，檢方朝性侵方向追查，查無證據，但游「以藥留人」明確，依剝奪他人行動自由罪起訴，台北地院判游2年8月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改依加重強制猥褻罪判游宗翰4年6月徒刑。

被害人說，和游無私誼，若果知道要被帶去汽車旅館，絕對不會去，「我年紀都可以當他女兒了」。

游宗翰與被害女警是派出所同事，2022年2月13日晚間，游以將前往受訓為由，單獨邀女警到中山區一家韓式料理店用餐，在餐廳內，游將具鎮靜效果的藥物「Clozapine」摻入酒杯，遞給女警飲用。

女警喝下摻藥的酒，沒多久就頭暈、恍惚、精神不濟，游宗翰隨即攔計程車將她帶往薇閣精品旅館開房間。當晚9點多，游再招攬計程車將女警送到捷運站，讓女警自己返家，女警後來提告，台北地檢署起訴游。

游宗翰否認剝奪女警的行動自由，辯說「我是基於好玩、分享的心態，才在酒杯中加入可降低酒精濃度的神奇飲料」。游說自己已婚，對方單身，怕同事講閒話，才帶女警去精品旅館好好休息再返家。

女警證稱，游宗翰是警職長官、巡佐，游當天以要去警大受訓、慶祝升官為由，私下邀她吃飯，因游很照顧她，已多次拒絕，但那次答應和游單獨用餐。她說，喝了游遞來的酒後，覺得累、想睡覺、頭暈、恍惚、眼睛快閉起來、連筷子都拿不起來，過程中，游說要帶她去朋友的茶行醒酒，沒有提到要去旅館，進到旅館內，印象中是坐在椅子上。

女警說，平常她的酒量很好，喝2、3罐啤酒甚至1瓶紅酒都不是問題，但喝了游宗翰給的那杯後，思緒、記憶都有嚴重缺損；她說「我年紀都可以當游的女兒了」，誰會想到竟然被下藥。

法官根據監視畫面認為，游宗翰辦過毒品案，對女警喝下摻「Clozapine」的酒類後，竟反應平靜，毫不驚訝、慌張，不檢查女警的身體狀態，也不帶女警去就醫，迅速將女警帶往旅館，犯意明確。

法官認定游宗翰是基於興奮或滿足性慾的目的對女警下藥，還認為游與女警的通訊軟體對話在案發前，游單方面向女警傳送「我好孤單」、「孤苦無依」、「宛如汪洋中的一條船」、「愛妳呦」等曖昧訊息，而女警僅為禮貌回應，可以推知游是單方對未婚女警有好感。

一審認為游與被害女警是同事，還是階級較高的資深前輩，竟知法犯法，以下藥攜往旅館的方式剝奪女警自由，不宜寬貸，考量他表明願調解並提出和解方案，但女警受創太深不同意，依法判刑。一審對游的行為動機高度懷疑，在判決書中質疑游未將女警帶往車程僅7分鐘、有女警值班、被害人平日使用的女警寢室的派出所，反無端花費千餘元旅館費用，強攜單方面懷揣好感女警至隱密、封閉的薇閣「休息」，若非基於性交或猥褻等興奮或滿足自身性慾的目的，「孰能置信？」

案件上訴二審後，高院認為游宗翰犯的根本不是「剝奪行動自由」罪，而是加重強制猥褻罪，今撤銷改判，並加重刑期為4年6月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市警巡佐游宗翰邀年輕單身女警聚餐，涉在酒中下藥迷昏女警帶去旅館，檢方朝性侵方向追查，查無證據，但游「以藥留人」明確，依剝奪他人行動自由罪起訴，台北地院判游2年8月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改依加重強制猥褻罪判游宗翰4年6月徒刑。圖／聯合報系資料照
女警 猥褻 同事

