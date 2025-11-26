快訊

黃子佼案二審緩刑4年 律師揭他「態度變了」：現實面懲罰更重

聯合新聞網／ 綜合報導

<a href='/search/tagging/2/黃子佼' rel='黃子佼' data-rel='/2/102190' class='tag'><strong>黃子佼</strong></a>涉持有2341部少年性影像，因與被害人全數和解並賠償完畢，二審獲判緩刑。 聯合報系資料照
藝人黃子佼因持有2,341部少年性影像，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴。一審判處8個月徒刑、併科罰金10萬元，案件上訴後，台灣高等法院昨（25）日宣判，改依《個人資料保護法》判處1年6個月徒刑，並給予緩刑4年，此外還需完成180小時的義務勞務，並參與3場次法治教育，仍可上訴。

律師李怡貞在臉書發文指出，雖然二審獲緩刑，如果沒有全數和解，想取得緩刑並不容易；且緩刑4年屬相對長的期間，就賭他這4年能不能克制自己，不要一犯再犯。

李怡貞也直言，對黃子佼來說，「現實層面的懲罰也比一審多很多，肉會痛。」認為黃子佼在二審態度跟一開始事情爆發時，發律師函威脅大眾不要討論的強硬囂張態度也有天壤之別，可能因此影響法院評價；法院的立場總是會給表現出願意改過的人機會，不論是真的還是演的。「畢竟，現代人願意承認錯誤的真的越來越少，都是硬拗亂扯、瞎掰騙阿呆的多。」

李怡貞認為，經過該起案件後，應該不會有人還想在螢幕上再看到黃子佼出現，最重要的還是事件中的被害者都能真正得到心理的安慰。多數網友對黃子佼獲緩刑的反應強烈，留言「難以接受」、「不希望他再出現在螢光幕上」。也有人希望被害者能在事件後，真正走出陰影，迎接更好的未來。

借醉性侵！色男趁胞弟女友醉倒硬上 她驚醒知非跟男友愛愛怒報警

台灣發生性侵案。新北1名男子和胞弟及對方女友一起飲酒，女方不勝酒力，色男見狀在胞弟房內伸出狼爪，受害人事後知道非與男友性交，當場憤怒報警。男被告承認獸行，並和受害人達成和解，法官裁定「乘機性交」罪名成立，判有期徒刑2年，緩刑5年，同時要完成120小時義務勞務工作等。

用零用錢利誘17歲女拍性影像！男保安猥褻兼恐嚇性虐 下場曝光

拍攝未成年人士色情影像已嚴重違法，下手猥褻及恐嚇更是罪大惡極！台灣新竹1名男保安認識1名17歲女生，其後以支付零用錢為誘餌，年半內8次帶同女生前往汽車旅館拍攝性影像，其間男保安變本加厲，不但強行猥褻受害人，甚至恐嚇少女若不配合拍攝，「可能會被抓去性虐待」，藉此脅迫對方進行自慰等行為，而且全程攝錄過程，受害人最終報警求助。法官經審理後，裁定男被告「引誘使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號」和「強制猥褻」罪成，判處有期徒刑5年。

李怡貞直言：「現實層面的懲罰也比一審多很多，肉會痛。」她認為黃子佼在二審的態度跟一開始事情爆發時，還發律師函威脅大眾不要討論的強硬囂張態度也有天壤之別，可能也因此影響法院評價，因為法院的立場總是願意給表現出願意改過的人機會，不論是真的還是演的。畢竟，現代人願意承認錯誤的真的越來越少，「都是硬拗亂扯、瞎掰騙阿呆的多。」

