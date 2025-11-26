快訊

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

少女遭母男友半夜猥褻 她淚崩：用頭往尿尿的地方蹭來蹭去

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名工人和女友同居，卻趁清明連假回屏東掃墓時，半夜朝女友和前夫生的女兒亂摸、用頭蹭其下體，少女事後在學校崩潰才曝光，她證稱男子「用頭往她尿尿的地方蹭來蹭去」，法院認為少女指證其後相符，痛斥男子造成她身心受創，依強制猥褻罪判他3年10月，可上訴。

檢警調查，男子和女友同居，除育有女友和前夫生的1名大女兒，2人後來也生下1名小女兒，他2023年4月5日和妻女一起回屏東老家掃墓，半夜一家4口睡在同一個房間，男子不顧女友、小女兒熟睡中，竟用頭對另名少女下體磨蹭。

台中地院審理時，男子否認猥褻，辯稱沒有對女童做這些事；少女證稱，清明連假和媽媽、妹妹一起回男子屏東老家4天3夜，睡到快天亮男子將她雙腳打開，用頭往她尿尿的地方蹭來蹭去，還摸她臀部。

少女學校老師說，發現女童有異狀後詢問，她她沉默了1、2分鐘後就突然說出清明節時遭男子撫摸、腿被掰開，且用頭在她私密處磨蹭，講到後來情緒崩潰落淚。

法院比對少女歷次證詞、學校老師說法等，發現她對遇害過程描述前後始終如一，可見是親身經歷，不採信男子辯詞。

中院審酌，男子身為少女同居長輩，不知在品德教育上以身作則，明知她未成年卻未逞色慾猥褻，釀少女身心創傷，惡性非輕，其雖和少女母親調解成立，但犯後否認，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判他3年10月。

男子朝同居女友的女兒猥褻，半夜用頭蹭她下體，法院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判他3年10月。示意圖／ingimage
男子朝同居女友的女兒猥褻，半夜用頭蹭她下體，法院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判他3年10月。示意圖／ingimage

小女兒 女友 猥褻

延伸閱讀

「師父跪下來說他愛我」女徒弟：從小沒有爸爸 我想和他消融成一體

借醉性侵！色男趁胞弟女友醉倒硬上 她驚醒知非跟男友愛愛怒報警

用零用錢利誘17歲女拍性影像！男保安猥褻兼恐嚇性虐 下場曝光

離婚回春美出新巔峰！41歲具惠善「半截屁股外露」邪惡視角太害羞 瘦回少女體態當發明家

相關新聞

黃子佼案二審緩刑4年 律師揭他「態度變了」：現實面懲罰更重

李怡貞直言：「現實層面的懲罰也比一審多很多，肉會痛。」她認為黃子佼在二審的態度跟一開始事情爆發時，還發律師函威脅大眾不要討論的強硬囂張態度也有天壤之別，可能也因此影響法院評價，因為法院的立場總是願意給表現出願意改過的人機會，不論是真的還是演的。畢竟，現代人願意承認錯誤的真的越來越少，「都是硬拗亂扯、瞎掰騙阿呆的多。」

男友硬求歡她持剪刀反抗才作罷 男被告性侵未遂判刑2年

楊姓男子酒後向同居女友求歡被拒絕，以暴力手段想得逞。女方大喊救命並奮力抵抗，拿出剪刀反擊，楊男才罷手。法官審理後，依強制...

北市中山老巡佐下藥強帶女警開房間 高院改認加重強制猥褻判4年半

台北市警巡佐游宗翰邀年輕單身女警聚餐，涉在酒中下藥迷昏女警帶去旅館，檢方朝性侵方向追查，查無證據，但游「以藥留人」明確，...

少女遭母男友半夜猥褻 她淚崩：用頭往尿尿的地方蹭來蹭去

台中1名工人和女友同居，卻趁清明連假回屏東掃墓時，半夜朝女友和前夫生的女兒亂摸、用頭蹭其下體，少女事後在學校崩潰才曝光，...

台中軍人約妙齡女回家「玩貓」竟強抱上床性侵…下場判3年半

台中張姓軍人在IG上認識1名女子，休假時約她烤肉並以「玩貓」為由約回家，卻強行將對方抱上床，不顧她拒絕、腳踢抗拒仍襲胸硬...

台中棒球隊教練性侵41名學童當「禁臠」 二審今駁回上訴維持原判

台中民代在去年底反映，某國小少棒隊松姓教練涉嫌性侵學童，檢警查出，松男涉對41名學童性侵，犯行90次，檢方痛斥松男把學童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。