少女遭母男友半夜猥褻 她淚崩：用頭往尿尿的地方蹭來蹭去

台中1名工人和女友同居，卻趁清明連假回屏東掃墓時，半夜朝女友和前夫生的女兒亂摸、用頭蹭其下體，少女事後在學校崩潰才曝光，她證稱男子「用頭往她尿尿的地方蹭來蹭去」，法院認為少女指證其後相符，痛斥男子造成她身心受創，依強制猥褻罪判他3年10月，可上訴。

檢警調查，男子和女友同居，除育有女友和前夫生的1名大女兒，2人後來也生下1名小女兒，他2023年4月5日和妻女一起回屏東老家掃墓，半夜一家4口睡在同一個房間，男子不顧女友、小女兒熟睡中，竟用頭對另名少女下體磨蹭。

台中地院審理時，男子否認猥褻，辯稱沒有對女童做這些事；少女證稱，清明連假和媽媽、妹妹一起回男子屏東老家4天3夜，睡到快天亮男子將她雙腳打開，用頭往她尿尿的地方蹭來蹭去，還摸她臀部。

少女學校老師說，發現女童有異狀後詢問，她她沉默了1、2分鐘後就突然說出清明節時遭男子撫摸、腿被掰開，且用頭在她私密處磨蹭，講到後來情緒崩潰落淚。

法院比對少女歷次證詞、學校老師說法等，發現她對遇害過程描述前後始終如一，可見是親身經歷，不採信男子辯詞。