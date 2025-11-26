少女遭母男友半夜猥褻 她淚崩：用頭往尿尿的地方蹭來蹭去
台中1名工人和女友同居，卻趁清明連假回屏東掃墓時，半夜朝女友和前夫生的女兒亂摸、用頭蹭其下體，少女事後在學校崩潰才曝光，她證稱男子「用頭往她尿尿的地方蹭來蹭去」，法院認為少女指證其後相符，痛斥男子造成她身心受創，依強制猥褻罪判他3年10月，可上訴。
檢警調查，男子和女友同居，除育有女友和前夫生的1名大女兒，2人後來也生下1名小女兒，他2023年4月5日和妻女一起回屏東老家掃墓，半夜一家4口睡在同一個房間，男子不顧女友、小女兒熟睡中，竟用頭對另名少女下體磨蹭。
台中地院審理時，男子否認猥褻，辯稱沒有對女童做這些事；少女證稱，清明連假和媽媽、妹妹一起回男子屏東老家4天3夜，睡到快天亮男子將她雙腳打開，用頭往她尿尿的地方蹭來蹭去，還摸她臀部。
少女學校老師說，發現女童有異狀後詢問，她她沉默了1、2分鐘後就突然說出清明節時遭男子撫摸、腿被掰開，且用頭在她私密處磨蹭，講到後來情緒崩潰落淚。
法院比對少女歷次證詞、學校老師說法等，發現她對遇害過程描述前後始終如一，可見是親身經歷，不採信男子辯詞。
中院審酌，男子身為少女同居長輩，不知在品德教育上以身作則，明知她未成年卻未逞色慾猥褻，釀少女身心創傷，惡性非輕，其雖和少女母親調解成立，但犯後否認，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判他3年10月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言