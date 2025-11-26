台中棒球隊教練性侵41名學童當「禁臠」 二審今駁回上訴維持原判

台中民代在去年底反映，某國小少棒隊松姓教練涉嫌性侵學童，檢警查出，松男涉對41名學童性侵，犯行90次，檢方痛斥松男把學童當「年幼禁臠」、「嚴重敗壞師德」，一審在今年7月間，依強制性交等90罪，判松1年6月至8年6月不等，未定應執行刑，二審今審結宣判，駁回上訴，維持一審刑度。

起訴指出，涉案松姓教練從2018年開始在該國小擔任棒球隊教練至去年10月止，擔任教練期間，明知學童都未滿14歲，對於性及猥褻行為知識及判斷能力未臻成熟，欠缺完全的性自主判斷能力，未能為健全、正確性意思決定，卻濫用少年對其信任，涉在任職期間，對學童犯下性侵、強制猥褻等犯行。

松男從2019年至2024年間，涉犯90次犯行，其中有41名學童被害、性影像有40部，全案依強制猥褻、強制性交、違反兒少性剝削等罪起訴。

檢察官痛批，被告為人師表，不思愛護、教育之心，利用學童對師長之信任、不諳世事之機會，為逞一己私慾，不顧所教育的少年幼小心靈的感受、人格發展健全，於擔任棒球教練期間，涉犯加重強制猥褻、性交等行為。

檢方指出，該名教練還隨就任時間增長，行為態樣日益猖獗，而造成被害人等永久而難以磨滅之傷害與陰影，對被害人等之身心健康發展業已造成不良影響，「嚴重敗壞師德」，違背家長及社會託負師者教育使命。

檢方認為，此案被害人是長期遭受性侵害，次數頻繁形同為被告的「年幼禁臠」，經此長期性侵，放棄抵抗，麻木痛苦等一切情狀，建請從重量刑。

台中市議員江和樹去年底反映，一名國小少棒隊教練涉性侵學童，包括逼迫口交、撫摸下體、互摸、肛交等，犯行期間還以手機偷拍，若學童不就範，即不讓學童打球，引發社會議論。