南澳鄉長問下屬「喜歡xx大一點？」 監院彈劾、懲戒法院罰25萬元

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄遭鄉公所女課長控訴性騷擾，監察院2024年5月彈劾李。李自稱「我是基督徒，奉公守法」，但懲戒法院仍判李勝雄罰款25萬元。

李勝雄自2018年12月25日起擔任鄉長，2021年4月22日與女課長搭乘公務車考察時，對女方說「為什麼要坐公務車，而不跟我一起坐遊覽車，是不是○○○（某男性）較大，妳比較喜歡？」

女員工覺得人格尊嚴遭冒犯，且工作環境具敵意性、冒犯性，向宜蘭縣政府性騷擾評議委員會申訴，申評會決議構成性別平等工作法「性騷擾行為」。

李勝雄辯稱沒講過那句話，他當時應是站在車外與坐在後座的同仁們，談論關於職級大小及座位安排，並非與這名女課長對話，他也不知道女課長在場。李說，女課長2024年3月對他「亂槍打鳥式地提出4項指控」，稱他分別於2021年4月21日、同年月22日、同年11月3日、2022年5月19日的言行涉及性騷擾，但宜蘭縣府申評會審議後，認定其中2021年4月21日、同年11月3日及2022年5月19日的指控均不構成性騷擾。

「我是基督徒，奉公守法」李勝雄稱自己曾擔任國小教師、主任、校長，退任後競選並擔任南澳鄉長多年，負責鄉內行政與相關考核事務，為政清廉、愛惜羽毛，尊重性別平等，否認有桃色糾紛。

但宜蘭縣政府調查時，1名證人說，鄉長對女課長說「妳為什麼不跟我們坐，是不是因為○○○的比較大吧」，證人認為意旨在講「男性生殖器」的意思，當下眾人互看「ㄜ…」，空氣凝結。