南澳鄉長問下屬「喜歡xx大一點？」 監院彈劾、懲戒法院罰25萬元

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄遭鄉公所女課長控訴性騷擾，監察院2024年5月彈劾李。李自稱「我是基督徒，奉公守法」，但懲戒法院仍判李勝雄罰款25萬元。

李勝雄自2018年12月25日起擔任鄉長，2021年4月22日與女課長搭乘公務車考察時，對女方說「為什麼要坐公務車，而不跟我一起坐遊覽車，是不是○○○（某男性）較大，妳比較喜歡？」

女員工覺得人格尊嚴遭冒犯，且工作環境具敵意性、冒犯性，向宜蘭縣政府性騷擾評議委員會申訴，申評會決議構成性別平等工作法「性騷擾行為」。

李勝雄辯稱沒講過那句話，他當時應是站在車外與坐在後座的同仁們，談論關於職級大小及座位安排，並非與這名女課長對話，他也不知道女課長在場。李說，女課長2024年3月對他「亂槍打鳥式地提出4項指控」，稱他分別於2021年4月21日、同年月22日、同年11月3日、2022年5月19日的言行涉及性騷擾，但宜蘭縣府申評會審議後，認定其中2021年4月21日、同年11月3日及2022年5月19日的指控均不構成性騷擾。

「我是基督徒，奉公守法」李勝雄稱自己曾擔任國小教師、主任、校長，退任後競選並擔任南澳鄉長多年，負責鄉內行政與相關考核事務，為政清廉、愛惜羽毛，尊重性別平等，否認有桃色糾紛。

但宜蘭縣政府調查時，1名證人說，鄉長對女課長說「妳為什麼不跟我們坐，是不是因為○○○的比較大吧」，證人認為意旨在講「男性生殖器」的意思，當下眾人互看「ㄜ…」，空氣凝結。

懲戒法院認為李勝雄違反公務員服務法「公務員應謹慎，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為」規定，行為紊亂長官與部屬秩序，言行失檢，敗壞官箴，影響民眾對他職位的尊重及執行職務的信賴，嚴重損害公務員形象及損害政府聲譽。為維護公務紀律，懲戒法院判罰款25萬元。

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄遭鄉公所女課長控訴性騷擾，監察院2024年5月彈劾李。李自稱「我是基督徒，奉公守法」，但懲戒法院仍判李勝雄罰款25萬元。圖／鄉公所提供
宜蘭縣南澳鄉長李勝雄遭鄉公所女課長控訴性騷擾，監察院2024年5月彈劾李。李自稱「我是基督徒，奉公守法」，但懲戒法院仍判李勝雄罰款25萬元。圖／鄉公所提供

性騷擾 鄉長 公務員

相關新聞

借醉性侵！色男趁胞弟女友醉倒硬上 她驚醒知非跟男友愛愛怒報警

台灣發生性侵案。新北1名男子和胞弟及對方女友一起飲酒，女方不勝酒力，色男見狀在胞弟房內伸出狼爪，受害人事後知道非與男友性交，當場憤怒報警。男被告承認獸行，並和受害人達成和解，法官裁定「乘機性交」罪名成立，判有期徒刑2年，緩刑5年，同時要完成120小時義務勞務工作等。

用零用錢利誘17歲女拍性影像！男保安猥褻兼恐嚇性虐 下場曝光

拍攝未成年人士色情影像已嚴重違法，下手猥褻及恐嚇更是罪大惡極！台灣新竹1名男保安認識1名17歲女生，其後以支付零用錢為誘餌，年半內8次帶同女生前往汽車旅館拍攝性影像，其間男保安變本加厲，不但強行猥褻受害人，甚至恐嚇少女若不配合拍攝，「可能會被抓去性虐待」，藉此脅迫對方進行自慰等行為，而且全程攝錄過程，受害人最終報警求助。法官經審理後，裁定男被告「引誘使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號」和「強制猥褻」罪成，判處有期徒刑5年。

台中軍人約妙齡女回家「玩貓」竟強抱上床性侵…下場判3年半

台中張姓軍人在IG上認識1名女子，休假時約她烤肉並以「玩貓」為由約回家，卻強行將對方抱上床，不顧她拒絕、腳踢抗拒仍襲胸硬...

台中棒球隊教練性侵41名學童當「禁臠」 二審今駁回上訴維持原判

台中民代在去年底反映，某國小少棒隊松姓教練涉嫌性侵學童，檢警查出，松男涉對41名學童性侵，犯行90次，檢方痛斥松男把學童...

南澳鄉長問下屬「喜歡xx大一點？」 監院彈劾、懲戒法院罰25萬元

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄遭鄉公所女課長控訴性騷擾，監察院2024年5月彈劾李。李自稱「我是基督徒，奉公守法」，但懲戒法院仍判...

台中色舅舅趁外甥女昏睡硬上 母一早目睹2人赤裸交疊

台中1名舅舅到外甥女家寄宿時，見她和男友分手心情不佳服藥昏睡，竟脫光衣物企圖硬上，一早女子媽媽進房驚見2人赤裸交疊，氣得...

