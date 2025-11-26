台中色舅舅趁外甥女昏睡硬上 母一早目睹2人赤裸交疊

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名舅舅到外甥女家寄宿時，見她和男友分手心情不佳服藥昏睡，竟脫光衣物企圖硬上，一早女子媽媽進房驚見2人赤裸交疊，氣得蒐證後並打醒男子再報案；法院根據現場照片、女子下體採集到男子DNA等，依乘機性交未遂罪判這名舅舅2年，可上訴。

檢警調查，男子2024年5月2日凌晨見外甥女因服用過量藥物失去意識，他竟為滿足自身性慾，趁她昏迷時企圖硬上，但最終因不順利而未遂。

直到一早7點多，對方母親見女兒還沒起床，一進入房間查看時卻驚見男子全身赤裸，女兒下半身也一絲不掛，她雖驚嚇不已但仍冷靜拍照蒐證，並將男子打醒後報案。

台中地院審理時，男子否認乘機性交，辯稱外甥女當時和男友分手心情不好，自己就和她一起吃了很多藥物，睡到當晚6點多才醒來，認為是遭誣陷；女子則說，她吃完藥物後什麼都不記得，直到出院後才清醒。

女子母親也證稱，目睹見男子全裸趴在女兒身上，生殖器緊貼對方下體位置；另女子下體也採集到男子的DNA。

法院也發現，男子還曾傳訊給外甥女說「不理我就不理，不要聯絡就不要聯絡，我還是會把你記住一輩子的」、「可能是我上輩子欠妳的吧！這輩子才會一直在意妳的」，可見他對外甥女有逾越家庭成員關係的愛慕之情。

中院審酌，男子利用外甥女服藥昏迷性侵，不尊重其身體性自主，犯後不能坦承、沒有調解，態度不佳，考量一切情狀後依乘機性交未遂罪判他2年。

舅舅趁外甥女服藥昏睡時硬上但不順利，法院依乘機性交未遂罪判他2年。示意圖／ingimage
舅舅趁外甥女服藥昏睡時硬上但不順利，法院依乘機性交未遂罪判他2年。示意圖／ingimage

