借醉性侵！色男趁胞弟女友醉倒硬上 她驚醒知非跟男友愛愛怒報警

香港01／ 撰文：田中貴

示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣發生性侵案。新北1名男子和胞弟及對方女友一起飲酒，女方不勝酒力，色男見狀在胞弟房內伸出狼爪，受害人事後知道非與男友性交，當場憤怒報警。男被告承認獸行，並和受害人達成和解，法官裁定「乘機性交」罪名成立，判有期徒刑2年，緩刑5年，同時要完成120小時義務勞務工作等。

受害人遭性侵後報警求助

台灣媒體於今年11月報道，案發於2025年2月1日凌晨，連姓男子和其胞弟及對方女友在新北市板橋區住處飲酒作樂。至當日清晨6時許，女方飲醉酒意識模糊，遂到男友房間休息，懷疑胞弟當時同樣不勝酒力，連男便趁女方無力反抗之際，在胞弟房間內對她性侵。

受害人驚醒過來，意識到自己並非和男友性交，事後報警求助。警方接報到場，帶走連男當時身穿的內褲等證據，案件轉交檢察官提出控告。

罪名成立緩刑5年

案件在新北地方法院進行審理，連男在庭上承認罪行，其口供和胞弟及受害人說法一致，加上其他證據，法官裁定「乘機性交」罪成，考慮到雙方達成和解、男被告完成賠償獲得原解，以及沒有前科，判處有期徒刑2年，緩刑5年。

完成120小時公益勞務工作和6小時法治課程

但法官指出，為了令到被告汲取教訓，除了要求他接受保護管束之外，還要完成120小時公益勞務工作和6小時法治教育課程，也禁止被告緩刑期間騷擾受害人，一旦違反規定，法院可以撤銷緩刑，依法執行刑期，案件仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

