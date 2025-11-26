用零用錢利誘17歲女拍性影像！男保安猥褻兼恐嚇性虐 下場曝光

示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage 拍攝未成年人士色情影像已嚴重違法，下手猥褻及恐嚇更是罪大惡極！台灣新竹1名男保安認識1名17歲女生，其後以支付零用錢為誘餌，年半內8次帶同女生前往汽車旅館拍攝性影像，其間男保安變本加厲，不但強行猥褻受害人，甚至恐嚇少女若不配合拍攝，「可能會被抓去性虐待」，藉此脅迫對方進行自慰等行為，而且全程攝錄過程，受害人最終報警求助。法官經審理後，裁定男被告「引誘使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號」和「強制猥褻」罪成，判處有期徒刑5年。

強行撫摸胸部及下體

台媒於今年11月報道，案件在新竹地院進行審理，范姓男保安員於2022年2月因工作緣故而結識當時年僅17歲的女生，利用開車接載的機會，4次將她帶到旅館，提出支付零用錢，利誘對方改穿情趣內衣，拍攝裸露上身和下體的照片。

范男其後食髓知味，在隨後2次引誘拍攝裸照時，無視受害人的拒絕和抵抗，強行撫摸其胸部及下體等部位，同時拍照錄影。

恐嚇不配合拍攝 將施以性虐

到了2023年2月和4月，范男恐嚇女生，訛稱如果她不配合拍攝，「可能會被抓去性虐待」，脅迫對方進行自慰等行為，然後全程拍片。

被告罪成入獄5年

受害人不堪長期受到威脅，最終報警求助。警方接報調查，前往范男住所，帶走電腦主機、手機、硬碟、情趣用品、腳架等證物，證實范男罪行。范男在庭上認罪，女生一方表明願意給予機會。法官認為，范男明知受害人當時未滿18歲，仍然利誘對方拍攝性影像，甚至強行猥褻和拍照拍片，以滿足自己性慾，嚴重影響受害人的身心發展，裁定被告「引誘使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號」和「強制猥褻」罪名成立，判處有期徒刑5年，全案仍可上訴。

文章授權轉載自《香港01》