快訊

鄭麗文想摘紅色濾鏡 學者籲出訪大陸前先做「這件事」

全文／賴總統投書華郵：將提史無前例400億美元國防特別預算案

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

聽新聞
0:00 / 0:00

用零用錢利誘17歲女拍性影像！男保安猥褻兼恐嚇性虐 下場曝光

香港01／ 撰文：田中貴

示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
拍攝未成年人士色情影像已嚴重違法，下手猥褻恐嚇更是罪大惡極！台灣新竹1名男保安認識1名17歲女生，其後以支付零用錢為誘餌，年半內8次帶同女生前往汽車旅館拍攝性影像，其間男保安變本加厲，不但強行猥褻受害人，甚至恐嚇少女若不配合拍攝，「可能會被抓去性虐待」，藉此脅迫對方進行自慰等行為，而且全程攝錄過程，受害人最終報警求助。法官經審理後，裁定男被告「引誘使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號」和「強制猥褻」罪成，判處有期徒刑5年。

強行撫摸胸部及下體

台媒於今年11月報道，案件在新竹地院進行審理，范姓男保安員於2022年2月因工作緣故而結識當時年僅17歲的女生，利用開車接載的機會，4次將她帶到旅館，提出支付零用錢，利誘對方改穿情趣內衣，拍攝裸露上身和下體的照片。

范男其後食髓知味，在隨後2次引誘拍攝裸照時，無視受害人的拒絕和抵抗，強行撫摸其胸部及下體等部位，同時拍照錄影。

恐嚇不配合拍攝　將施以性虐

到了2023年2月和4月，范男恐嚇女生，訛稱如果她不配合拍攝，「可能會被抓去性虐待」，脅迫對方進行自慰等行為，然後全程拍片。

被告罪成入獄5年

受害人不堪長期受到威脅，最終報警求助。警方接報調查，前往范男住所，帶走電腦主機、手機、硬碟、情趣用品、腳架等證物，證實范男罪行。范男在庭上認罪，女生一方表明願意給予機會。法官認為，范男明知受害人當時未滿18歲，仍然利誘對方拍攝性影像，甚至強行猥褻和拍照拍片，以滿足自己性慾，嚴重影響受害人的身心發展，裁定被告「引誘使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號」和「強制猥褻」罪名成立，判處有期徒刑5年，全案仍可上訴。

延伸閱讀：

女中學生遭摸胸猥褻！憂考不上首志願噁忍1年　補習淫師下場曝光

智障女遭摸胸猥褻！變態翁丟錢封口　妻上門討回　家屬悉獸行怒告

文章授權轉載自《香港01》

猥褻 女生 恐嚇 法官 新竹

相關新聞

借醉性侵！色男趁胞弟女友醉倒硬上 她驚醒知非跟男友愛愛怒報警

台灣發生性侵案。新北1名男子和胞弟及對方女友一起飲酒，女方不勝酒力，色男見狀在胞弟房內伸出狼爪，受害人事後知道非與男友性交，當場憤怒報警。男被告承認獸行，並和受害人達成和解，法官裁定「乘機性交」罪名成立，判有期徒刑2年，緩刑5年，同時要完成120小時義務勞務工作等。

用零用錢利誘17歲女拍性影像！男保安猥褻兼恐嚇性虐 下場曝光

拍攝未成年人士色情影像已嚴重違法，下手猥褻及恐嚇更是罪大惡極！台灣新竹1名男保安認識1名17歲女生，其後以支付零用錢為誘餌，年半內8次帶同女生前往汽車旅館拍攝性影像，其間男保安變本加厲，不但強行猥褻受害人，甚至恐嚇少女若不配合拍攝，「可能會被抓去性虐待」，藉此脅迫對方進行自慰等行為，而且全程攝錄過程，受害人最終報警求助。法官經審理後，裁定男被告「引誘使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號」和「強制猥褻」罪成，判處有期徒刑5年。

兒少性影像外流逐年增 北市補破網

藝人黃子佼下載「創意私房」大量未成年性影片，高院昨判他一年六個月徒刑，緩刑四年。隨著網路發達，性影像外流影片漸增，年齡層...

不滿黃子佼案判決 婦團：輕忽兒少終生創傷

藝人黃子佼涉長期下載、購買不法性影像，高等法院二審依個資法判處一年六月徒刑、緩刑四年，並須服一八○小時義務勞務及接受法治...

黃子佼案不再上訴 被害人律師：正義路未走完

黃子佼持有上千部兒少性影像，因與全數被害人和解而獲判緩刑，律師楊佳陵昨代被害人表示「不會上訴」，但指本案只是冰山一角，必...

冷眼集／數位性暴力犯罪 斷源頭才是關鍵

黃子佼購買下載大量兒童及少年性影像，可謂是「創意私房」性犯罪案中最有名的被告，隨著他和全數被害人和解，案件看似逐漸落幕，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。