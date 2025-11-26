兒少性影像外流逐年增 北市補破網

性影像外流案件增多，被害人年齡有下降趨勢，偵辦「創意私房」案的檢察官陳祥薇（右三）遇過年紀最小被害人僅九歲。北市社會局與民間團體合作推教材，強化教育及保護意識。記者洪子凱／攝影

藝人黃子佼下載「創意私房」大量未成年性影片，高院昨判他一年六個月徒刑，緩刑四年。隨著網路發達，性影像外流影片漸增，年齡層更有下降趨勢，檢察官陳祥薇說，承辦過案件中受害人年紀最小僅九歲，要防範類似案件關鍵是觀念要從小扎根，不是一味禁止孩子用手機，而是家長要引導正確觀念，避免孩子落入陷阱。

台北市社會局統計，近年兒少遭遇性影像散布、裸照勒索、網路誘騙等數位性暴力案件大幅增加，今年一至十月衛福部性影像處理中心派案兒少性影像案共一六○件、二三六個平台數，相較去年八十一案、一二八平台數明顯增加；年齡層也有下降趨勢，二○二三年八月至二○二五年八月受理性影像被害人通報案件數三九九件，未成年二一四件、成年一八五件，受理移除下架案五四九件，未成年三二一件、成年二二八件。

偵辦「創意私房」案的檢察官陳祥薇指出，偵辦過案件中年齡最小被害人僅九歲，很多案件孩子與家長沒有充分溝通管道，導致孩子發生事情第一時間不知找誰求助，等到警方偵辦通知家長才知情，親子往往陷入長期痛苦。司法機關是最後防線、處罰性手段，前端包含教育、家長宣導，將新型態犯罪手法透過教材帶入生活，才能遏止悲劇發生。

北市社會局也與防暴聯盟及多領域專家合作打造「孩子的守護星－補網行動」，針對三至八歲幼童、九至十二歲兒童，分齡開發數位安全教材，提供最新犯罪樣態，預計明年上架官網供家長、老師免費下載使用。

副市長林奕華表示，孩子使用網路的速度、頻度超乎大人想像，這些受害事件影響對孩子影響程度是長遠的，政府必須跟上腳步構築防護網，讓網路不再成為風險入口。

台灣防暴聯盟秘書長廖書雯觀察，補習班、安親班等非正規教育場域，為孩子長時間停留場所，也易成案件延遲發現的破口，第一階段也與補教業者合作，舉辦廿場工作坊課程給補教業者與家長，內容涵蓋數位性暴力新態樣、裸照勒索與影像外流的處理方式、補教場域界線與互動風險、通報流程與第一時間應對、家庭中的數位協議與親職對話工具，提升家長與補教人員數位性暴力辨識力。