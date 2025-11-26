聽新聞
0:00 / 0:00

兒少性影像外流逐年增 北市補破網

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

性影像外流案件增多，被害人年齡有下降趨勢，偵辦「<a href='/search/tagging/2/創意私房' rel='創意私房' data-rel='/2/228424' class='tag'><strong>創意私房</strong></a>」案的檢察官陳祥薇（右三）遇過年紀最小被害人僅九歲。<a href='/search/tagging/2/北市' rel='北市' data-rel='/2/141228' class='tag'><strong>北市</strong></a>社會局與民間團體合作推教材，強化教育及保護意識。記者洪子凱／攝影
性影像外流案件增多，被害人年齡有下降趨勢，偵辦「創意私房」案的檢察官陳祥薇（右三）遇過年紀最小被害人僅九歲。北市社會局與民間團體合作推教材，強化教育及保護意識。記者洪子凱／攝影

藝人黃子佼下載「創意私房」大量未成年性影片，高院昨判他一年六個月徒刑，緩刑四年。隨著網路發達，性影像外流影片漸增，年齡層更有下降趨勢，檢察官陳祥薇說，承辦過案件中受害人年紀最小僅九歲，要防範類似案件關鍵是觀念要從小扎根，不是一味禁止孩子用手機，而是家長要引導正確觀念，避免孩子落入陷阱。

台北市社會局統計，近年兒少遭遇性影像散布、裸照勒索、網路誘騙等數位性暴力案件大幅增加，今年一至十月衛福部性影像處理中心派案兒少性影像案共一六○件、二三六個平台數，相較去年八十一案、一二八平台數明顯增加；年齡層也有下降趨勢，二○二三年八月至二○二五年八月受理性影像被害人通報案件數三九九件，未成年二一四件、成年一八五件，受理移除下架案五四九件，未成年三二一件、成年二二八件。

偵辦「創意私房」案的檢察官陳祥薇指出，偵辦過案件中年齡最小被害人僅九歲，很多案件孩子與家長沒有充分溝通管道，導致孩子發生事情第一時間不知找誰求助，等到警方偵辦通知家長才知情，親子往往陷入長期痛苦。司法機關是最後防線、處罰性手段，前端包含教育、家長宣導，將新型態犯罪手法透過教材帶入生活，才能遏止悲劇發生。

北市社會局也與防暴聯盟及多領域專家合作打造「孩子的守護星－補網行動」，針對三至八歲幼童、九至十二歲兒童，分齡開發數位安全教材，提供最新犯罪樣態，預計明年上架官網供家長、老師免費下載使用。

副市長林奕華表示，孩子使用網路的速度、頻度超乎大人想像，這些受害事件影響對孩子影響程度是長遠的，政府必須跟上腳步構築防護網，讓網路不再成為風險入口。

台灣防暴聯盟秘書長廖書雯觀察，補習班、安親班等非正規教育場域，為孩子長時間停留場所，也易成案件延遲發現的破口，第一階段也與補教業者合作，舉辦廿場工作坊課程給補教業者與家長，內容涵蓋數位性暴力新態樣、裸照勒索與影像外流的處理方式、補教場域界線與互動風險、通報流程與第一時間應對、家庭中的數位協議與親職對話工具，提升家長與補教人員數位性暴力辨識力。

黃子佼 創意私房 兒少法 北市

延伸閱讀

綠黨團批蔣萬安故意裝不會、媽寶 北市反擊：一巴掌打臉卓內閣

吳怡農明開記者會公布北市長「5潛在人選」民調 籲黨中央做徵召考量

黃子佼判決出爐！未成年性影像外流逐年增 北市公私跨域補破網

北市未成年性影像受害增 115年上架守護孩子教材

相關新聞

與2學生交往還墮胎！補教師遭判刑逃亡 酒醉「跌破頭」就醫狼狽被逮

曾在新北市開補習班的數學老師彭盛航，2013、2015年間分別與2名國中三年級女學生交往，多次發生性行為，害2名女學生懷...

兒少性影像外流逐年增 北市補破網

藝人黃子佼下載「創意私房」大量未成年性影片，高院昨判他一年六個月徒刑，緩刑四年。隨著網路發達，性影像外流影片漸增，年齡層...

不滿黃子佼案判決 婦團：輕忽兒少終生創傷

藝人黃子佼涉長期下載、購買不法性影像，高等法院二審依個資法判處一年六月徒刑、緩刑四年，並須服一八○小時義務勞務及接受法治...

黃子佼案不再上訴 被害人律師：正義路未走完

黃子佼持有上千部兒少性影像，因與全數被害人和解而獲判緩刑，律師楊佳陵昨代被害人表示「不會上訴」，但指本案只是冰山一角，必...

冷眼集／數位性暴力犯罪 斷源頭才是關鍵

黃子佼購買下載大量兒童及少年性影像，可謂是「創意私房」性犯罪案中最有名的被告，隨著他和全數被害人和解，案件看似逐漸落幕，...

黃子佼持2341部性影像 2審緩刑

藝人黃子佼在創意私房購買、下載二三四一部少年性影像，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判八月徒刑，併科罰金十萬元；案件上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。