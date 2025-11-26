聽新聞
0:00 / 0:00

不滿黃子佼案判決 婦團：輕忽兒少終生創傷

聯合報／ 記者董俞佳林琮恩／台北報導

藝人黃子佼涉長期下載、購買不法性影像，高等法院二審依個資法判處一年六月徒刑、緩刑四年，並須服一八○小時義務勞務及接受法治教育課程。判決引發婦女與兒少保護團體強烈不滿，批評法院僅以個資法論罪，不僅無法呈現案件全貌，更嚴重忽視性影像被害人遭受的數位性暴力與終生傷害。

婦女救援基金會表示，黃宣稱已與被害人和解，並試圖以「愚蠢的好奇心」和「多為成人影像」淡化自身行為；這些說法皆避重就輕，無助理解數位性暴力本質。兒少性剝削防制條例早在一○四年就已明定「無正當理由持有兒少性影像即屬違法」，雖當時尚未入罪，但依法可開罰並要求教育輔導，並非其聲稱的修法前「未觸法」狀態。

婦援會指出，上千部下載、涉及至少卅名被害人的行為，顯然並非「好奇心」，而是為滿足個人性慾，甚至可能涉及成癮。更重要的是，不論影像中被害人是否成年，只要是不法性影像，背後往往牽涉偷拍、誘騙、脅迫或性暴力，被害人因此承受巨大的心理創傷，而影像在網路上持續被散布與販賣，更讓傷害無限擴大，「每一次下載，都是再次傷害」。

婦援會批評，高院以個資法論罪，使案件被誤導成「資料處理問題」，忽略受害人真正遭遇的性剝削與數位性暴力，呼籲司法應正視非法性影像的犯罪本質。該會並再次訴求修法，將購買「成人非法性影像」入罪化，並比照澳洲制定網路安全法，要求平台業者共同防堵散布。

台灣展翅協會也批評判決嚴重低估兒少性影像犯罪的本質，指國際皆視持有兒少性影像為重大犯罪，因持有本身即構成對兒少的性侵害，也助長剝削市場。黃子佼持有大量兒少性影像，法院卻以個資法量刑，顯示司法對兒少性影像犯罪理解不足，也輕忽其嚴重性。

展翅協會說，若司法以「已和解」作為輕判理由，等於向社會傳遞「只要有錢和解就能輕易脫罪」的錯誤訊息，完全違背兒少保護精神。此判決不僅削弱政府與民間長期建立的防制機制，更讓被害者創傷被再度忽視。

黃子佼 兒少法 創意私房

延伸閱讀

黃子佼二審翻盤！林予晞昔開「第一槍」抵制　今再開口：不能天天發聲

黃子佼可緩刑免關 展翅協會：傳遞有錢和解便沒事的錯誤觀念

黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

宣判前夕發聲明和被害人已全數和解 網轟黃子佼「噁心想吐」

相關新聞

與2學生交往還墮胎！補教師遭判刑逃亡 酒醉「跌破頭」就醫狼狽被逮

曾在新北市開補習班的數學老師彭盛航，2013、2015年間分別與2名國中三年級女學生交往，多次發生性行為，害2名女學生懷...

兒少性影像外流逐年增 北市補破網

藝人黃子佼下載「創意私房」大量未成年性影片，高院昨判他一年六個月徒刑，緩刑四年。隨著網路發達，性影像外流影片漸增，年齡層...

不滿黃子佼案判決 婦團：輕忽兒少終生創傷

藝人黃子佼涉長期下載、購買不法性影像，高等法院二審依個資法判處一年六月徒刑、緩刑四年，並須服一八○小時義務勞務及接受法治...

黃子佼案不再上訴 被害人律師：正義路未走完

黃子佼持有上千部兒少性影像，因與全數被害人和解而獲判緩刑，律師楊佳陵昨代被害人表示「不會上訴」，但指本案只是冰山一角，必...

冷眼集／數位性暴力犯罪 斷源頭才是關鍵

黃子佼購買下載大量兒童及少年性影像，可謂是「創意私房」性犯罪案中最有名的被告，隨著他和全數被害人和解，案件看似逐漸落幕，...

黃子佼持2341部性影像 2審緩刑

藝人黃子佼在創意私房購買、下載二三四一部少年性影像，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判八月徒刑，併科罰金十萬元；案件上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。