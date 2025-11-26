冷眼集／數位性暴力犯罪 斷源頭才是關鍵

黃子佼購買下載大量兒童及少年性影像，可謂是「創意私房」性犯罪案中最有名的被告，隨著他和全數被害人和解，案件看似逐漸落幕，但如同被害人律師所述黃案僅是「冰山一角」，背後始作俑者仍逍遙法外，數位性暴力犯罪，還是台灣社會不可忽視的議題。

從黃子佼案來看，創意私房擁有逾五千名會員，連軍人、警察、醫生、老師、工程師都是其中的一員，陸續被檢警緝獲也經法院判刑，也顯示社會潛藏龐大兒少性影像的觀覽市場，「只要有需求就會促使供給」，一次又一次的購買下載，商業利益的誘惑，就是在促進性犯罪的發生。

創意私房創立者「老馬」位居幕後，遲遲未現蹤，加上論壇鼓勵使用虛擬貨幣，隱藏交易紀錄，難以追查金流，或將機房設置於住宅，凸顯追查性犯罪集團源頭的困難性。

然而，不僅僅是創意私房，觸感論壇、Telegram群組「渣男頻道」、ＳＨＣ社群等，躲在暗處的兒少性剝削平台比比皆是，若網站又是境外架設，想要斬草除根、一網打盡困難重重，數位性犯罪的規模與影響不容小覷。

黃子佼是眾多兒少性影像下載者之一，因公眾人物而受到矚目，法院判決、接受法律制裁並非終點，真正關鍵在於外界是否能藉此理解數位性剝削的嚴重性，進而檢討現行法條的空隙，持續監督修法，完善配套措施，這也是社會保護兒少的責任。

法律是最後一道防線，提高刑度或許能增加嚇阻效果，但終究不是最終解方，且許多偷拍者、性剝削犯罪者有「成癮」的問題，無法靠著刑罰或監禁達到矯治作用，後續還得靠社福機構或醫療單位介入輔導、持續查訪，徹底斷了犯罪者的慾望，加上從源頭斷絕兒少性剝削平台的成立，才能有效減少犯罪發生。