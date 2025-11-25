與2學生交往還墮胎！補教師遭判刑逃亡 酒醉「跌破頭」就醫狼狽被逮

曾在新北市開補習班的數學老師彭盛航，2013、2015年間分別與2名國中三年級女學生交往，多次發生性行為，害2名女學生懷孕、墮胎，遭判4年6月徒刑定讞。彭男未到案逃亡，日前因酒醉「跌破頭」至馬偕醫院就醫，謊報他人身分證字號被逮，警詢後解送歸案。

中山警方10日晚上10點多獲報，馬偕醫院急診室有病患謊報他人身分證，到場發現彭男因酒醉不慎跌倒摔破頭，流血後至醫院卻一度說不出正確的身分證字號，員警認為不單純正要進一步詢問，他見「逃不過」配合盤查，還稱「我知道我通緝了，我沒有要離開這裡」。

警方查證他身分，發現是新北地檢署及新北地院發布的詐欺及妨害性自主通緝犯，警詢後帶回派出所製作解送人犯報告書後歸案。

判決指出，彭盛航2010年起於新北市某補習班擔任數學科老師，2013年初和一名國三女學生交往，兩人在彭的住處二度發生性行為，女學生同年11月發現懷孕12周，最終持姊姊健保卡到婦產科診所人工流產。

彭2015年6月間和另一名國三女學生交往，兩人也在住處發生性關係，害女學生二度懷孕，半年內拿彭胞妹的健保卡到診所墮胎2次。女學生作證表示，她和彭交往並同居長達3個月，當時幾乎每天都發生性行為。

彭雖坦承與2名女學生交往、發生性行為，但否認犯行，強調2名女學生當時均已滿16歲；法院根據證人說詞、婦產科診所病歷資料及回函等，回推2名女學生的受孕日期，不採信彭的說法。

法院認為，2名女學生案發後沒有立刻報警處理，至今也沒有向彭索取任何金錢賠償或提民事訴訟，直到數年後社工詢問才得知案情，可見2名女學生沒有說謊來獲取金額利益或蓄意陷害他人的必要。

一、二審認為彭未能克制自身性慾，和2名女學生發生性關係，更造成女方分別懷孕1次、2次，且均人工流產，對2名女學生人格、身體發展產生不良影響，彭犯後矯飾犯行，毫無悔意，依法判決4年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康