黃子佼判決出爐！未成年性影像外流逐年增 北市公私跨域補破網

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

藝人黃子佼因下載「創意私房」大量未成年性影片遭判刑1年6個月，緩刑4年。然而隨著網路發達，性影像外流影片漸增，年齡層更有下降趨勢，未成年受害人數遠超成年人數，檢察官陳祥薇直言，接觸過受害人最小年僅9歲，認為關鍵還是觀念要從小扎根，不是一味禁止孩子用手機，而是家長引導正確觀念，避免孩子落入陷阱。

北市社會局統計，近年兒少遭遇性影像散布、裸照勒索、網路誘騙等數位性暴力案件大幅增加，今年1月至10月性影像處理中心派案兒少性影像計160案、236個平台數，相較去年81案、128平台數增加；年齡層也有下降趨勢，2023年8月至2025年8月受理性影像被害人通報案件數399件，未成年214件、成年185件，受理移除下架案件549件，未成年321件、成年228件。

偵辦「創意私房」案檢察官陳祥薇指出，偵辦過案件中年齡最小的被害人僅9歲，甚至有很多案件孩子與家長都沒有充分溝通管道，導致孩子發生事情第一時間不知找誰求助，等到警方偵辦通知家長才知道「就會陷入長期痛苦中」，但司法機關是最後防線、處罰性手段，前端包含教育、家長宣導，將新型態犯罪手法透過教材帶入生活才能有效遏止悲劇發生。

北市社會局也與防暴聯盟及多領域專家合作打造「孩子的守護星－補網行動」，針對3至8歲幼童、9至12歲兒童，分齡開發數位安全教材，提供最新犯罪樣態，預計明年上架官網供家長、老師免費下載使用。副市長林奕華表示，孩子使用網路的速度超乎大人想像，這些受害事件影響對孩子影響程度是長遠的，政府必須跟上腳步樹立起防護網，讓網路不再成為風險入口。

台灣防暴聯盟秘書長廖書雯表示，觀察發現補習班、安親班等非正規教育場域，為孩子長時間停留場所，也易成案件延遲發現的破口，第一階段也與補教業者合作，舉辦20場工作坊課程給補教業者與家長，內容涵蓋數位性暴力新態樣、裸照勒索與影像外流的處理方式、補教場域界線與互動風險、通報流程與第一時間應對、家庭中的數位協議與親職對話工具，提升家長與補教人員數位性暴力辨識力。

藝人黃子佼因下載「創意私房」大量未成年性影片遭判刑1年6個月，緩刑4年。圖／聯合報系資料照
