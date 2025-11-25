黃子佼可緩刑免關 展翅協會：傳遞有錢和解便沒事的錯誤觀念

高等法院以違反個人資料保護法判處黃子佼1年6月徒刑，緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。台灣展翅協會表示，司法應當以兒少被害人的保護與社會防制為優先，而非過度依賴「和解」來替代或弱化刑事處分，

台灣展翅協會表示，世界各國都將持有兒少性影像視為嚴重的犯罪行為，該行為本身就是對兒少的性的侵犯，造成兒少終身的傷害，並且助長了性剝削兒少的犯罪市場。黃子佼持有「大量兒少性影像」，高等法院卻以個人資料保護法論處，顯示法院對於兒少性影像犯罪的本質完全不理解，也輕忽兒少性影像案件的嚴重性。

台灣展翅協會表示，此外，若法院因「已和解」便輕判及緩刑，是在傳達只要被害人願意和解、接受賠償，那麼即便嚴重犯罪也可「輕輕放下」的錯誤訊息，這與兒少保護的法律精神完全不符。

台灣展翅協會表示，高等法院的判決正傳遞兒少性影像犯罪不嚴重，只要有錢和解便沒事。正是在破壞政府行政部門與民間團體長期努力建立的兒少保護機制。從這個判決結果來看，司法實務仍需要在兒少性影像與性剝削議題上，進一步強化相關專業知識與敏感度，並制定統一量刑基準的必要，以確保判決能充分回應對被害人的實質傷害及反映兒少保護精神。