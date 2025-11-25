快訊

經典賽／緯來恐無緣轉播明年WBC 主播張立群發聲了

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

黃子佼可緩刑免關 展翅協會：傳遞有錢和解便沒事的錯誤觀念

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導

高等法院以違反個人資料保護法判處黃子佼1年6月徒刑，緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。台灣展翅協會表示，司法應當以兒少被害人的保護與社會防制為優先，而非過度依賴「和解」來替代或弱化刑事處分，

台灣展翅協會表示，世界各國都將持有兒少性影像視為嚴重的犯罪行為，該行為本身就是對兒少的性的侵犯，造成兒少終身的傷害，並且助長了性剝削兒少的犯罪市場。黃子佼持有「大量兒少性影像」，高等法院卻以個人資料保護法論處，顯示法院對於兒少性影像犯罪的本質完全不理解，也輕忽兒少性影像案件的嚴重性。

台灣展翅協會表示，此外，若法院因「已和解」便輕判及緩刑，是在傳達只要被害人願意和解、接受賠償，那麼即便嚴重犯罪也可「輕輕放下」的錯誤訊息，這與兒少保護的法律精神完全不符。

台灣展翅協會表示，高等法院的判決正傳遞兒少性影像犯罪不嚴重，只要有錢和解便沒事。正是在破壞政府行政部門與民間團體長期努力建立的兒少保護機制。從這個判決結果來看，司法實務仍需要在兒少性影像與性剝削議題上，進一步強化相關專業知識與敏感度，並制定統一量刑基準的必要，以確保判決能充分回應對被害人的實質傷害及反映兒少保護精神。

藝人黃子佼持有逾2千部兒少性影像遭起訴，一審依兒少性剝削防制條例判8月徒刑，台灣高等法院今天宣判，二審依違反個資法等罪判1年6月徒刑，宣告緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。圖／本報資料照片
藝人黃子佼持有逾2千部兒少性影像遭起訴，一審依兒少性剝削防制條例判8月徒刑，台灣高等法院今天宣判，二審依違反個資法等罪判1年6月徒刑，宣告緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。圖／本報資料照片

黃子佼 性剝削 兒少
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

宣判前夕發聲明和被害人已全數和解 網轟黃子佼「噁心想吐」

黃子佼可緩刑免關 婦援會：法院嚴重忽略被害人遭受的數位性暴力事實

黃子佼獲緩刑 林智群：心得就是有錢真好

相關新聞

黃子佼可緩刑免關 展翅協會：傳遞有錢和解便沒事的錯誤觀念

高等法院以違反個人資料保護法判處黃子佼1年6月徒刑，緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。台灣展翅協會表...

黃子佼持逾2千部兒少性影像…二審依個資法緩刑 民團批：傳達錯誤訊息

藝人黃子佼持有逾2千部兒少性影像遭起訴，一審依兒少性剝削防制條例判8月徒刑，台灣高等法院今天宣判，二審依違反個資法等罪判...

明天案件將宣判…黃子佼今急發和解聲明 法院反應曝光

藝人黃子佼持有2259部少年性影像，受害人共有47人，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例罪判黃8月徒刑，併科罰金10萬元...

高雄熟女逛好市多遭7旬翁鹹豬手「捧胸」 他傻笑辯不記得她氣炸PO文

年約3、40歲女子7月14日在高雄好市多中華店購物，裝飲料時遭一名老翁伸鹹豬手「捧胸」，女子轉身打了老翁肩膀大罵，卻只見...

國中生情侶電影院偷嘿咻 法院引「兩小無猜條款」判他和家長賠30萬

台中一對國中生情侶偷嚐禁果，在電影院包廂合意發生性行為，事後少女及其家長對少年提告、求償150萬元，少年因犯妨害性自主罪...

獨／公民教師舉實例講述強制性交罪遭檢舉性騷 校方懲處法院撤銷

台南女中一名公民教師在全班女學生的課堂上講出「拿竹筷子去戳他的屁眼」、「拿棒棒糖去插他的屁屁」等言詞，遭2名女學生檢舉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。