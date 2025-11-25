黃子佼持逾2千部兒少性影像…二審依個資法緩刑 民團批：傳達錯誤訊息

藝人黃子佼持有逾2千部兒少性影像遭起訴，一審依兒少性剝削防制條例判8月徒刑，台灣高等法院今天宣判，二審依違反個資法等罪判1年6月徒刑，宣告緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。黃子佼持有大量兒少性影像，高等法院卻以個人資料保護法論處，長期關注性影像議題的台灣展翅協會痛批，這顯示法院對兒少性影像犯罪本質完全不理解，向社會傳達錯誤訊息。

黃子佼持兒少性影像高達2259部，為非法兒少性影像社群「創意私房」高級會員，全案爆發後，引發全民憤慨，並促成立法院去年修正「兒少性剝削防制條例」，把重製、持有、支付對價觀覽性影像列入兒少性剝削樣態，並授權衛福部運用科技「主動巡網」，在網路平台中找出疑似兒少性影性犯罪，並加以處理。

展翅協會秘書長秘書長陳逸玲說，黃子佼持大量兒少性影像，卻被高院以違反「個人資料保護法」論處，顯示法院對兒少性影像犯罪本質完全不理解，也輕忽兒少性影像案件嚴重性，全球各國均將「持有兒少性影像」視為嚴重犯罪行為，這項行為本身就是對兒少的性侵犯，造成兒少終身傷害，且助長性剝削兒少法罪市場。

陳逸玲指出，高院若因「已和解」便輕判及緩刑，是向社會傳遞錯誤訊息，只要被害人願意和解、接受賠償，即使嚴重犯罪也可「輕輕放下」，這與兒少保護的法律精神完全不符，兒童權利公約（CRC）已國內法化，司法應以兒少被害人保護及社會防制為優先，法院未考慮兒少最佳利益原則，過度依賴「和解」來替代、弱化刑事處分。

「和解應視為補償機制一環，而非和解就沒事。」陳逸玲強調，加害人被輕輕放下，同時已在破壞被害人及社會對司法的信任，弱化兒童及少年性剝削防制條例法律效力，傳遞「兒少性影像犯罪不嚴重，只要有錢和解就沒事」的錯誤觀念，嚴重破壞政府行政部門與民間團體長期努力建立的兒少保護機制。

展翅協會強調，從本次判決結果來看，司法實務仍需要在兒少性影像與性剝削議題上，進一步強化相關專業知識與敏感度，並制定統一量刑基準的必要，以確保判決能充分回應對被害人的實質傷害及反映兒少保護精神。