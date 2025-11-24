明天案件將宣判…黃子佼今急發和解聲明 法院反應曝光

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人黃子佼持有2259部少年性影像，受害人共有47人，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例罪判黃8月徒刑，併科罰金10萬元，案件上訴，台灣高等法院已訂明（25日）上午宣判，黃則在今日發聲明再次道歉，並表示已和全數被害人達成和解。高院指出，此事涉及判決結果，不宜對外表示意見。

黃子佼聲明表示，他已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。

黃子佼委任的律師事務所也指出，因本案為兒少案件，被害人個人資料均受遮掩保護，黃子佼完全無從主動與被害人接洽和解事宜，最終透由法院的大力協助，才能與全數被害人達成和解。

律師事務所指出，被害人都知道黃子佼與誘拍影片無關，也均諒解黃子佼是在法律禁止前即已下載，也表示原諒，但黃子佼自省其身為公眾人物應以最高道德標準自我要求，因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沈重，讓他失去了深愛的妻子、女兒及終生投入的演藝事業。未來，他誓言會時刻警愓、持續要求，讓自己成為一個更好的人。

高院審理黃子佼持有少年性影像案，已於上月21日辯論終結，且法院也定於11月25日宣判。黃子佼最後在法庭上表示，因本案毀了人生，失去一切還要支付贍養費，並說「我不懂法律」、「我懂得被害人的痛」。

至於黃子佼是否確實與「全數」被害人達成和解，高院認為此事涉及判決結果，不宜對外表示意見。

黃子佼近年官司纏身。（本報資料照片）
