快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄熟女逛好市多遭7旬翁鹹豬手「捧胸」 他傻笑辯不記得她氣炸PO文

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

年約3、40歲女子7月14日在高雄好市多中華店購物，裝飲料時遭一名老翁伸鹹豬手「捧胸」，女子轉身打了老翁肩膀大罵，卻只見他用噁心眼神傻笑，因當下腦筋空白，未知會業者，事後才報警；後得知阿北到案辯失智不記得，氣得昨天PO文貼出遭性騷擾始末。

高雄市一名女網友昨在網路Threads貼文，指在高雄中華好市多被性騷擾，事發在7月14日晚間7時30分至8時，雖有點時間了，但想到還是感覺噁心和恐懼。

女網友在文中表示，當晚買餐點飲料，在第一台飲料機舉起右手拿杯子裝飲料瞬間，穿螢光綠的阿北，直接把手伸過來，將她的胸部捧起來，超級噁爛，她轉身往對方肩部打下去，然後大喊，當下腦部空白。

女網友指，因阿北用噁心的眼神跟笑容一直對著她笑，她整個很害怕、呆滯，旁邊帶的小孩也嚇到，直到男友媽媽聽到聲音，才找過來問狀況，她非常懊悔當下沒有第一時間抓住阿北，然後找工作人員，眼睜睜看他和家人走掉。

女網友氣炸說，腦娘也是熟女等級還遇到這樣的事，後來提起勇氣去報警，因太過噁心跟氣憤，還有緊張害怕，情緒一直很不穩定；後來聽警察說有找到人，但阿北太太說他失智，並指好市多監視器沒明確拍到襲胸直接畫面，所以完全不承認，真的很無助．．。

不少網友義憤填膺地指，「生病不是藉口，應報警告到底」、「好扯，超噁心的，看能不能徵求目擊者或是跟好市多調監視器放大，不要姑息這種老不休」、「太誇張，光看內文都替妳感到氣憤」、「真的很噁，有空要去諮商輔導」。

轄區前鎮警分局指出，復興所於7月18日接獲轉報，一名女子稱於7月14日20時許在前鎮區大賣場遭到一名男子強制觸摸性騷擾，員警調閱相關影像畫面後，鎖定涉案7旬老翁涉案。

警方於8月27日通知涉案人到案說明，以釐清事發經過；據了解，老翁辯稱時間太久不記得有此行為，警詢後，依違反性騷擾防治法移請高雄地檢署偵辦，並函請社會局依權責審議。

高雄好市多中華店。圖／本報資料照
高雄好市多中華店。圖／本報資料照

性騷擾 好市多 監視器 鹹豬手

延伸閱讀

好市多「黑五」最省攻略！家電買「這台」最狂現省27000、日本和牛直降550元 老會員憑「這2物」領免費烤雞、披薩

好市多「黑五」24日開跑！首日20款主打優惠商品搶先公開 QLED大電視現省2.7萬

好市多「黑色購物週」下週登場 超過500項商品激省百萬 PS5、黃金入列

好市多「24K黃金手鍊」標價藏玄機！她試算驚呼：工錢這麼高

相關新聞

明天案件將宣判…黃子佼今急發和解聲明 法院反應曝光

藝人黃子佼持有2259部少年性影像，受害人共有47人，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例罪判黃8月徒刑，併科罰金10萬元...

高雄熟女逛好市多遭7旬翁鹹豬手「捧胸」 他傻笑辯不記得她氣炸PO文

年約3、40歲女子7月14日在高雄好市多中華店購物，裝飲料時遭一名老翁伸鹹豬手「捧胸」，女子轉身打了老翁肩膀大罵，卻只見...

國中生情侶電影院偷嘿咻 法院引「兩小無猜條款」判他和家長賠30萬

台中一對國中生情侶偷嚐禁果，在電影院包廂合意發生性行為，事後少女及其家長對少年提告、求償150萬元，少年因犯妨害性自主罪...

獨／公民教師舉實例講述強制性交罪遭檢舉性騷 校方懲處法院撤銷

台南女中一名公民教師在全班女學生的課堂上講出「拿竹筷子去戳他的屁眼」、「拿棒棒糖去插他的屁屁」等言詞，遭2名女學生檢舉，...

談妥1萬7千性交易卻反控 妙齡女告男性侵「事後牽手逛街」…誣告判5月

郭女與許男在網路上認識，雙方談妥1萬7000元進行性交易，郭女在事後卻報警指控遭許男性侵，卻被查出兩人性交易結束後，還曾...

南港公園淪天體營聖地？民眾憂成治安死角 北市府：未發現將加強取締

台北市議員接獲民眾陳情有全裸男深夜出現在南港公園內並在木棧道遊蕩，且社群平台出現邀約裸體聚會貼文。北市公園處今天表示，例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。