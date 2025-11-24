高雄熟女逛好市多遭7旬翁鹹豬手「捧胸」 他傻笑辯不記得她氣炸PO文

年約3、40歲女子7月14日在高雄好市多中華店購物，裝飲料時遭一名老翁伸鹹豬手「捧胸」，女子轉身打了老翁肩膀大罵，卻只見他用噁心眼神傻笑，因當下腦筋空白，未知會業者，事後才報警；後得知阿北到案辯失智不記得，氣得昨天PO文貼出遭性騷擾始末。

高雄市一名女網友昨在網路Threads貼文，指在高雄中華好市多被性騷擾，事發在7月14日晚間7時30分至8時，雖有點時間了，但想到還是感覺噁心和恐懼。

女網友在文中表示，當晚買餐點飲料，在第一台飲料機舉起右手拿杯子裝飲料瞬間，穿螢光綠的阿北，直接把手伸過來，將她的胸部捧起來，超級噁爛，她轉身往對方肩部打下去，然後大喊，當下腦部空白。

女網友指，因阿北用噁心的眼神跟笑容一直對著她笑，她整個很害怕、呆滯，旁邊帶的小孩也嚇到，直到男友媽媽聽到聲音，才找過來問狀況，她非常懊悔當下沒有第一時間抓住阿北，然後找工作人員，眼睜睜看他和家人走掉。

女網友氣炸說，腦娘也是熟女等級還遇到這樣的事，後來提起勇氣去報警，因太過噁心跟氣憤，還有緊張害怕，情緒一直很不穩定；後來聽警察說有找到人，但阿北太太說他失智，並指好市多監視器沒明確拍到襲胸直接畫面，所以完全不承認，真的很無助．．。

不少網友義憤填膺地指，「生病不是藉口，應報警告到底」、「好扯，超噁心的，看能不能徵求目擊者或是跟好市多調監視器放大，不要姑息這種老不休」、「太誇張，光看內文都替妳感到氣憤」、「真的很噁，有空要去諮商輔導」。

轄區前鎮警分局指出，復興所於7月18日接獲轉報，一名女子稱於7月14日20時許在前鎮區大賣場遭到一名男子強制觸摸性騷擾，員警調閱相關影像畫面後，鎖定涉案7旬老翁涉案。