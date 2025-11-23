國中生情侶電影院偷嘿咻 法院引「兩小無猜條款」判他和家長賠30萬

台中一對國中生情侶偷嚐禁果，在電影院包廂合意發生性行為，事後少女及其家長對少年提告、求償150萬元，少年因犯妨害性自主罪已赴感化教育；台中地院民事庭審酌，2人均未成年，審酌「兩小無猜條款」後，判少年及其父親，應給付少女及其父母30萬元，可上訴。

少女控訴，少年明知她未滿14歲，2024年5月仍一起到電影院包廂內合意性交1次，侵害其身體、貞操權，同時侵害其父母監護權，3人一共向他求償150萬元。

少年及其父親抗辯稱，當時2人是男女朋友，性行為是合意性交，且少年犯後接受懲罰，已經在接受感化教育，認為對方求償金額過高，僅能負擔10萬元。

台中地院民事庭查，少年與未滿14歲少女性交，經桃園地院少年法庭審理後，認為少年犯刑法第227條第1項，對於未滿14歲之女子為性交罪，而令他入感化教育處所施以感化教育。

民事庭查，少男行為時年僅15歲，是限制行為能力人。經考量俗稱「兩小無猜條款」刑法第227條之1規定，18歲以下之人犯前條之罪者，減輕或免除其刑，該立法理由也揭示，年齡相若的年輕男女，因相戀自願發生性行為之情形，若一律以第227條刑罰論處，未免過苛，故一律減輕或免除其刑。

民事庭認為，侵權行為的侵害程度、損害賠償金額，也應審酌「兩小無猜條款」立法意旨，經斟酌少女、少年年紀、侵害程度，及雙方及其家長收入等。