桃園養生館涉性交易 警破密室逮人

桃園市桃園區民族路1間養生館遭民眾檢舉疑似從事性交易，桃園警分局景福派出所昨日持搜索票展開查緝，搜查時意外在員工休息室內發現躲在密室的應召女子，全案總計查獲4名越南籍女子及2名客人，警詢後依法移請桃園地檢署偵辦，女子也依規定移請收容。

警方表示，景福所所長吳家鳴接獲情資，桃園區民族路1間養生館容留外籍女子從事應召性交易，為規避警方查緝，室內加裝多道鐵門及監視器，吳立即陳報分局行政組，共同組成專案小組進行監況蒐證，專案小組經完成蒐證，於昨日持搜索票攻堅查緝。

員警迅速衝入店內控制櫃台人員，打開1樓鐵門直上2樓。櫃台人員聲稱沒有3樓鑰匙，員警隨即撬開隔板破門而入。現場雖只發現2名男客，然而員警仔細搜查後，在員工休息室的木櫃下方發現一處密室，4名越南籍女子正躲藏其中，當場被警方揪出。