快訊

輝達內部會議大吐苦水…黃仁勳喊「怎麼做都不對」！網：壓力真的大

聽過知識架構師嗎？AI搶了你的工作 也催生10種新職位

血管狹窄的過程中都沒症狀？為什麼心臟病還是會突然發作？

桃園養生館涉性交易 警破密室逮人

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市桃園區民族路1間養生館遭民眾檢舉疑似從事性交易，桃園警分局景福派出所昨日持搜索票展開查緝，搜查時意外在員工休息室內發現躲在密室的應召女子，全案總計查獲4名越南籍女子及2名客人，警詢後依法移請桃園地檢署偵辦，女子也依規定移請收容。

警方表示，景福所所長吳家鳴接獲情資，桃園區民族路1間養生館容留外籍女子從事應召性交易，為規避警方查緝，室內加裝多道鐵門及監視器，吳立即陳報分局行政組，共同組成專案小組進行監況蒐證，專案小組經完成蒐證，於昨日持搜索票攻堅查緝。

員警迅速衝入店內控制櫃台人員，打開1樓鐵門直上2樓。櫃台人員聲稱沒有3樓鑰匙，員警隨即撬開隔板破門而入。現場雖只發現2名男客，然而員警仔細搜查後，在員工休息室的木櫃下方發現一處密室，4名越南籍女子正躲藏其中，當場被警方揪出。

警方表示，被查獲的4名越南籍女子中，1人為失聯移工，另1人則逾期停留。警詢後依違反社會秩序維護法等相關法規移送桃園地檢署偵辦，涉案女子也依規定移送收容。

桃園區民族路1間養生館被檢舉暗藏春色，警方昨攻堅並在密室中查獲應召女子。記者朱冠諭／翻攝
桃園區民族路1間養生館被檢舉暗藏春色，警方昨攻堅並在密室中查獲應召女子。記者朱冠諭／翻攝
桃園區民族路1間養生館被檢舉暗藏春色，警方昨攻堅並在密室中查獲應召女子。記者朱冠諭／翻攝
桃園區民族路1間養生館被檢舉暗藏春色，警方昨攻堅並在密室中查獲應召女子。記者朱冠諭／翻攝

桃園地檢署 越南 失聯移工

延伸閱讀

桃園將修土石方管理條例 全國首創起造人連帶處罰 最高罰10萬

談妥1萬7千性交易卻反控 妙齡女告男性侵「事後牽手逛街」…誣告判5月

民進黨2026桃園市長派誰？陳學聖：不管換誰都是同一套

金門檢警破獲跨縣市性交易網 初估獲利破千萬主嫌羈押禁見

相關新聞

獨／公民教師舉實例講述強制性交罪遭檢舉性騷 校方懲處法院撤銷

台南女中一名公民教師在全班女學生的課堂上講出「拿竹筷子去戳他的屁眼」、「拿棒棒糖去插他的屁屁」等言詞，遭2名女學生檢舉，...

談妥1萬7千性交易卻反控 妙齡女告男性侵「事後牽手逛街」…誣告判5月

郭女與許男在網路上認識，雙方談妥1萬7000元進行性交易，郭女在事後卻報警指控遭許男性侵，卻被查出兩人性交易結束後，還曾...

南港公園淪天體營聖地？民眾憂成治安死角 北市府：未發現將加強取締

台北市議員接獲民眾陳情有全裸男深夜出現在南港公園內並在木棧道遊蕩，且社群平台出現邀約裸體聚會貼文。北市公園處今天表示，例...

金門檢警破獲跨縣市性交易網 初估獲利破千萬主嫌羈押禁見

金門檢警跨海偵破大型跨縣市色情應召集團！金門縣警察局今年 4 月查獲外籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線拉出...

影／半夜「溜鳥」...議員爆北市南港公園淪為天體營集散地

台北市議員陳宥丞近來接獲陳情，南港公園與周邊抽水站，有人在半夜全裸於公園木棧道徘徊，且社群平台上出現公開徵集群聚裸體聚會...

噁男基隆「彩色屋」偷拍女裙下風光 正義哥搜證報警逮人

張男今年5月間某日，在基隆網紅熱門景點「彩色屋」觀景台下方，由下往上涉嫌偷拍一名泰籍妙齡女遊客裙下風光；泰女渾然不知，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。