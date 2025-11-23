獨／公民教師舉實例講述強制性交罪遭檢舉性騷 校方懲處法院撤銷

台南女中一名公民教師在全班女學生的課堂上講出「拿竹筷子去戳他的屁眼」、「拿棒棒糖去插他的屁屁」等言詞，遭2名女學生檢舉，校方認定構成性騷擾；教師不服主張他是課綱範圍內在講述妨害性自主罪章的強制性交罪，不具有性意味，法院判決撤銷校方處分。

判決指出，台南女中一名公民教師2022年3月間在全班都是女高中生的課堂上課時，說出「一個男生把另外一個男生壓住，然後拿竹筷子去戳他的屁眼，這樣的行為是性騷擾罪還是強制性交罪」、另一個舉例則是提到「拿棒棒糖去插他的屁屁」等言詞，遭到2名女學生檢舉。

校方認定構成性騷擾，記申誡1次，並應完成4小時自費心理輔導及8小時性平教育；教師不服，提起申復遭駁回，再向教育部提起申訴又分別遭駁回及不受理，教師因此向高雄高等行政法院高等庭提起行政訴訟。

教師主張，他的相關言詞是要講授刑法「性交」法律名詞定義、「法律解釋」與「立法解釋」概念，屬高價值學術言論，不具有性意味，亦不具性別歧視，並非在課堂中發表與課程內容無關且具有性意味的「猥褻性言論」。

教師認為，授課符合課綱「議題適切融入領域」學習目標，且屬探討議題內容必要言論，難謂成立性騷擾，處分他侵害言論及講學自由；且若不提及「插入」等字眼，如何敘述「性侵害」概念？他沒有性騷擾意圖而是按照教材舉例說明，校方處分皆應予撤銷。

台南女中主張，教師在課程中需斟酌課程與講學內容間關聯性，應慮及女校背景、師生關係及純女性高一班級環境下，避免使一般人產生性意味連結、不受歡迎言詞；教師主張高價值學術言論，實為誤用，講學自由僅有大學教育中的教學人員得主張。

學校表示，高級中等學校以學生的國民教育基本權為核心，與大學法制追求學術自由有別；當言詞冒犯學生人格尊嚴與學習，非但無助其自我實現，反而侵害教育基本權，且性騷擾認定應由被害人感受出發，教師不當舉例讓學生要求更換老師，已影響學習及人格尊嚴。

法院指出，依據調查報告，並非全部的女學生都覺得不適；且教師所說，在知名刑法學者教科書中也有類似用詞，林鈺雄「新刑法總則」、許澤天「刑法分則（下）」等分別提到「某男以竹竿插入...」、「用酒瓶插入B的...」。

法院認為，教師講授此類案例造成部分學生初次聽聞感到驚嚇或略感不適，若以此為由，要求講授課程不得引用妨害性自主罪章相關案例，反而無助學生認知立法沿革與法律明確性原則等概念學習。