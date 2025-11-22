談妥1萬7千性交易卻反控 妙齡女告男性侵「事後牽手逛街」…誣告判5月

郭女與許男在網路上認識，雙方談妥1萬7000元進行性交易，郭女在事後卻報警指控遭許男性侵，卻被查出兩人性交易結束後，還曾一起牽手逛街，檢方對許男處分不起訴。法官指郭女捏造事實，浪費司法資源，依誣告罪判處郭女有期徒刑5月。

基隆地院判決書指出，許男與郭女民國109年12月透過手機聊天軟體認識，雙方約定以許支付1萬7000元代價為性交易，相約某日晚在基隆一處飯店為性行為2次。

判決書說，郭女卻在3天後向警方提告許男向其恫稱要跟她發生性關係，違反其意願之方式與其發生性行為2次，提告妨害性自主。

檢方查出2人性交易結束後，還一起牽手逛電子商場等多店購物，雙方還在LINE有親密對話，認定並無性侵情事，對許男不起訴。

法官指出，審理時郭女當庭向許男道歉，但許男當庭表明無法接受被告道歉，希望法院從重量刑。

法官審酌郭女刻意捏造事實，不僅使告訴人無端遭受訟累，陷入受有刑事處罰危險，更浪費司法資源，所為實不足取。考量郭女於偵查中否認犯行，在法院準備程序才坦承犯行，依誣告罪判處郭女有期徒刑5月。