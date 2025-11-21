快訊

中央社／ 台北21日電

台北市議員接獲民眾陳情有全裸男深夜出現在南港公園內並在木棧道遊蕩，且社群平台出現邀約裸體聚會貼文。北市公園處今天表示，例行巡邏時未發現，將加強巡邏取締。

台灣民眾黨台北市議員陳宥丞透過群組發布訊息表示，從昨天起陸續接獲多名居民反映在南港公園與抽水站附近，發現有男子半夜全裸在公園內木棧道徘徊，社群平台還出現公開徵集裸體聚會貼文，居民感到不安。

陳宥丞說，公園屬於公共空間，南港公園更是民眾與兒童休憩的場域，卻可能成為天體營群聚地點，當地民眾擔憂恐成為治安死角，已要求北市府處理，避免公共場域出現治安漏洞。

北市公園路燈工程管理處對此回應，南港公園及緊鄰後山埤公園疑出現民眾夜間在公園內裸體徘徊狀況，經例行巡邏時未發現，將加強巡邏取締。

公園處表示，若民眾有此行為已違反公園管理自治條例規定，因公園內不得有妨害風化或賭博行為，若發現民眾違規，將移送警方處理。

北市警方透過文字回應，經查雖無報案紀錄，已立即調閱監視器畫面釐清此狀況，若發現民眾在公共場所裸體等不法情事屬實，一定依法嚴辦。

警方表示，將加強巡邏此處公園，民眾如在相關地點發現此情形，可立即撥110報案，獲報後將派員警到場查處。

台北市議員接獲民眾陳情有全裸男深夜出現在南港公園內並在木棧道遊蕩，且社群平台出現邀約裸體聚會貼文。圖／AI生成

北市府 陳宥丞

相關新聞

金門檢警破獲跨縣市性交易網 初估獲利破千萬主嫌羈押禁見

金門檢警跨海偵破大型跨縣市色情應召集團！金門縣警察局今年 4 月查獲外籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線拉出...

影／半夜「溜鳥」...議員爆北市南港公園淪為天體營集散地

台北市議員陳宥丞近來接獲陳情，南港公園與周邊抽水站，有人在半夜全裸於公園木棧道徘徊，且社群平台上出現公開徵集群聚裸體聚會...

南港公園淪天體營聖地？民眾憂成治安死角 北市府：未發現將加強取締

台北市議員接獲民眾陳情有全裸男深夜出現在南港公園內並在木棧道遊蕩，且社群平台出現邀約裸體聚會貼文。北市公園處今天表示，例...

噁男基隆「彩色屋」偷拍女裙下風光 正義哥搜證報警逮人

張男今年5月間某日，在基隆網紅熱門景點「彩色屋」觀景台下方，由下往上涉嫌偷拍一名泰籍妙齡女遊客裙下風光；泰女渾然不知，在...

北市驚傳未成年學生疑遭誘拐性侵 北檢逮犯嫌聲押禁見

台北市警方接獲一名家長報案，指家中未成年學子離家多日未歸，警方成立專案小組調查，發現無業的陳姓男子涉有重嫌，19日搜索拘提到案，發現陳男與被害學生發生過性關係，疑似性侵害，台北地檢署訊後依妨害性自主、和誘等罪向法院聲請羈押。

獨／大膽犯案？屏東縣政府北棟廁所驚傳偷拍狼 男落網稱「臨時起意」

屏東縣政府北棟廁所今20日下午4時許驚傳偷拍，被害女子在北棟廁所上廁所時，突發現有白色手機從廁所下方出現，隨即報案。屏東...

