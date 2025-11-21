南港公園淪天體營聖地？民眾憂成治安死角 北市府：未發現將加強取締
台北市議員接獲民眾陳情有全裸男深夜出現在南港公園內並在木棧道遊蕩，且社群平台出現邀約裸體聚會貼文。北市公園處今天表示，例行巡邏時未發現，將加強巡邏取締。
台灣民眾黨台北市議員陳宥丞透過群組發布訊息表示，從昨天起陸續接獲多名居民反映在南港公園與抽水站附近，發現有男子半夜全裸在公園內木棧道徘徊，社群平台還出現公開徵集裸體聚會貼文，居民感到不安。
陳宥丞說，公園屬於公共空間，南港公園更是民眾與兒童休憩的場域，卻可能成為天體營群聚地點，當地民眾擔憂恐成為治安死角，已要求北市府處理，避免公共場域出現治安漏洞。
北市公園路燈工程管理處對此回應，南港公園及緊鄰後山埤公園疑出現民眾夜間在公園內裸體徘徊狀況，經例行巡邏時未發現，將加強巡邏取締。
公園處表示，若民眾有此行為已違反公園管理自治條例規定，因公園內不得有妨害風化或賭博行為，若發現民眾違規，將移送警方處理。
北市警方透過文字回應，經查雖無報案紀錄，已立即調閱監視器畫面釐清此狀況，若發現民眾在公共場所裸體等不法情事屬實，一定依法嚴辦。
警方表示，將加強巡邏此處公園，民眾如在相關地點發現此情形，可立即撥110報案，獲報後將派員警到場查處。
