金門檢警破獲跨縣市性交易網 初估獲利破千萬主嫌羈押禁見

金門檢警跨海偵破大型跨縣市色情應召集團！金門縣警察局今年 4 月查獲外籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線拉出背後一條橫跨金門與台南、以網路平台操控的組織化應召網，檢方順藤摸瓜鎖定集團藏身台南市區的機房，日前發動南下搜索，一舉查獲集團王姓主嫌及10餘名成員，扣得大量電腦、手機與近 19 萬元現金，法院稍早裁准王男羈押禁見。

金門地檢署表示，這起案件起於 4 月 10 日，金門刑警大隊查獲一名外籍女子在金寧某民宿提供性交易，研判背後有不法集團操控，金門地檢署立即指揮成立專案小組追查，隔日拘提負責接洽的曾姓經紀人，並向法院聲押獲准，檢警隨後循線追查金流與通訊紀錄，鎖定台南中西區一處透天厝疑似為集團運作機房。

專案小組由主任檢察官葉子誠於本月13 日，與檢察官陳岱君率隊南下搜索，在透天厝內查獲王男等共 14 人，當場扣得電腦、伺服器、聯絡手機、大量客戶與女子資料，並查獲 18 萬 6070 元現金，檢方漏夜訊問後，向法院聲押主嫌王男獲准，其餘工作人員則依涉案情節，分別以 5 萬至 20 萬元不等金額交保候傳。專案小組持續追查集團在金門的實際運作，於 昨日在金寧鄉另一處住宅再度查獲兩名外籍女子，並起獲 12 萬 8800 元現金，顯示該集團持續於金門安排性交易活動。

檢警調查指出，王男自 112 年起，先後於台南兩處地點租屋、購置電腦與伺服器，架設應召網站並僱用十餘名員工，以類似「線上客服中心」的方式經營，集團在各大論壇、網路平台刊登性交易資訊，提供女子照片、服務內容、價格等細節供客群瀏覽。若客人有意交易，再由機房人員轉介經紀人聯繫女子赴約，一次性交易行情從數千元至上萬元不等，集團再依比例抽佣。初步清查，該集團至少媒介多名外籍女子赴金門從事性交易，獲利金額超過千萬元。