快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

聽新聞
0:00 / 0:00

金門檢警破獲跨縣市性交易網 初估獲利破千萬主嫌羈押禁見

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門檢警跨海偵破大型跨縣市色情應召集團！金門縣警察局今年 4 月查獲外籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線拉出背後一條橫跨金門與台南、以網路平台操控的組織化應召網，檢方順藤摸瓜鎖定集團藏身台南市區的機房，日前發動南下搜索，一舉查獲集團王姓主嫌及10餘名成員，扣得大量電腦、手機與近 19 萬元現金，法院稍早裁准王男羈押禁見。

金門地檢署表示，這起案件起於 4 月 10 日，金門刑警大隊查獲一名外籍女子在金寧某民宿提供性交易，研判背後有不法集團操控，金門地檢署立即指揮成立專案小組追查，隔日拘提負責接洽的曾姓經紀人，並向法院聲押獲准，檢警隨後循線追查金流與通訊紀錄，鎖定台南中西區一處透天厝疑似為集團運作機房。

專案小組由主任檢察官葉子誠於本月13 日，與檢察官陳岱君率隊南下搜索，在透天厝內查獲王男等共 14 人，當場扣得電腦、伺服器、聯絡手機、大量客戶與女子資料，並查獲 18 萬 6070 元現金，檢方漏夜訊問後，向法院聲押主嫌王男獲准，其餘工作人員則依涉案情節，分別以 5 萬至 20 萬元不等金額交保候傳。專案小組持續追查集團在金門的實際運作，於 昨日在金寧鄉另一處住宅再度查獲兩名外籍女子，並起獲 12 萬 8800 元現金，顯示該集團持續於金門安排性交易活動。

檢警調查指出，王男自 112 年起，先後於台南兩處地點租屋、購置電腦與伺服器，架設應召網站並僱用十餘名員工，以類似「線上客服中心」的方式經營，集團在各大論壇、網路平台刊登性交易資訊，提供女子照片、服務內容、價格等細節供客群瀏覽。若客人有意交易，再由機房人員轉介經紀人聯繫女子赴約，一次性交易行情從數千元至上萬元不等，集團再依比例抽佣。初步清查，該集團至少媒介多名外籍女子赴金門從事性交易，獲利金額超過千萬元。

金門地檢署強調，該案已影響離島治安與社會秩序，將持續與警方合作全面清查；也特別感謝台南地檢署提供人力與物力支援，使跨區偵辦得以順利完成。鑑於案件性質對社會造成重大關注，金門地檢署依偵查不公開作業辦法第 8 條規定，適度公開辦案進度，並表示將持續溯源追查金流、幕後網路管理者與其他可能涉案成員，全力杜絕不法集團利用離島漏洞牟利。

金門縣警察局今年 4 月查獲外籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線查獲橫跨金門與台南、以網路平台操控的組織化應召網站，日前發動南下搜索，一舉查獲集團，扣得大量電腦、手機與近 19 萬元現金。圖／金門地檢署提供
金門縣警察局今年 4 月查獲外籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線查獲橫跨金門與台南、以網路平台操控的組織化應召網站，日前發動南下搜索，一舉查獲集團，扣得大量電腦、手機與近 19 萬元現金。圖／金門地檢署提供
金門檢警今年 4 月查獲外籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線查獲橫跨金門與台南、以網路平台操控的組織化應召網站，日前發動南下搜索，將集團一舉成擒。圖／金門地檢署提供
金門檢警今年 4 月查獲外籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線查獲橫跨金門與台南、以網路平台操控的組織化應召網站，日前發動南下搜索，將集團一舉成擒。圖／金門地檢署提供
金門縣警察局今年 4 月查獲外籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線查獲橫跨金門與台南、以網路平台操控的組織化應召網站，並鎖定集團藏身台南市區的機房，日前發動南下搜索，一舉查獲集團，扣得大量電腦、手機與近 19 萬元現金。圖／金門地檢署提供
金門縣警察局今年 4 月查獲外籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線查獲橫跨金門與台南、以網路平台操控的組織化應召網站，並鎖定集團藏身台南市區的機房，日前發動南下搜索，一舉查獲集團，扣得大量電腦、手機與近 19 萬元現金。圖／金門地檢署提供

金門 性交易 台南

延伸閱讀

善心人士助金門！25 組「救命安妮」進駐消防局強化急救量能

黑豹旗／金門農工闖16強寫隊史新猷 教練：留鄉也能被看見

影射三立前記者馬郁雯性交易「雙重詆毀」？押柯文哲的法官這樣判

太子集團洗錢案再聲押！今晚裁定3人羈押禁見

相關新聞

影／半夜「溜鳥」...議員爆北市南港公園淪為天體營集散地

台北市議員陳宥丞近來接獲陳情，南港公園與周邊抽水站，有人在半夜全裸於公園木棧道徘徊，且社群平台上出現公開徵集群聚裸體聚會...

金門檢警破獲跨縣市性交易網 初估獲利破千萬主嫌羈押禁見

金門檢警跨海偵破大型跨縣市色情應召集團！金門縣警察局今年 4 月查獲外籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線拉出...

噁男基隆「彩色屋」偷拍女裙下風光 正義哥搜證報警逮人

張男今年5月間某日，在基隆網紅熱門景點「彩色屋」觀景台下方，由下往上涉嫌偷拍一名泰籍妙齡女遊客裙下風光；泰女渾然不知，在...

北市驚傳未成年學生遭誘拐性侵 北檢逮犯嫌聲押禁見

台北市警方接獲一名家長報案，指家中未成年學子離家多日未歸，警方成立專案小組調查，發現無業的陳姓男子涉有重嫌，19日搜索拘提到案，發現陳男與被害學生發生過性關係，但陳男否認誘拐學生，更否認性侵，台北地檢署訊後依妨害性自主、和誘等罪向法院聲請羈押。

獨／大膽犯案？屏東縣政府北棟廁所驚傳偷拍狼 男落網稱「臨時起意」

屏東縣政府北棟廁所今20日下午4時許驚傳偷拍，被害女子在北棟廁所上廁所時，突發現有白色手機從廁所下方出現，隨即報案。屏東...

搭機伸狼爪？海關人員涉性騷空服員 關務署嚴懲：記2大過免職

媒體報導一名關務署台北關黃姓巡緝課員11月搭機時，疑似對一名空服員性騷擾，關務署台北關事後發出聲明強調嚴懲，並於19日召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。