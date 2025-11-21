快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

聽新聞
0:00 / 0:00

影／半夜「溜鳥」...議員爆北市南港公園淪為天體營集散地

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

台北市議員陳宥丞近來接獲陳情，南港公園與周邊抽水站，有人在半夜全裸於公園木棧道徘徊，且社群平台上出現公開徵集群聚裸體聚會貼文，質疑南港公園淪為天體營集散地；北市警局和公園處已調閱影像追查。

陳宥丞指出，昨日開始陸續接獲多位居民反映，南港公園與周邊抽水站，有人在半夜全裸於公園木棧道徘徊，甚至社群平台上出現公開徵集群聚裸體聚會貼文，已讓居民感到相當不安。

他說，公園原本屬於公共空間，南港公園更是民眾與兒童休憩的重要場域，如今夜間卻成為天體營的群聚地點，市民更擔心成為治安死角，市府有責任確保民眾的安全無虞。

陳宥丞指出，他在接獲陳情後，已要求公園處及警察局盡速調閱影像，並且加強夜間巡邏，避免公共場域成為治安漏洞。他說，若民眾在周邊遇到類似情況，也可隨時向他通報。

南港公園與周邊抽水站，有人在半夜全裸於公園木棧道徘徊。圖／議員陳宥丞提供
南港公園與周邊抽水站，有人在半夜全裸於公園木棧道徘徊。圖／議員陳宥丞提供

陳宥丞 社群 聚會

延伸閱讀

內湖新社宅開工恐交通惡化 北市議員憂心塞車「地獄級」

毒品唾液快篩新上路 北市警抓3人…他被攔查驚呼：這是怎麼回事

北市捷運局：萬大線一期進度達82% 拚116年完工

士林商圈興衰 北市產發局：將提專案計畫跨局處協助

相關新聞

影／半夜「溜鳥」...議員爆北市南港公園淪為天體營集散地

台北市議員陳宥丞近來接獲陳情，南港公園與周邊抽水站，有人在半夜全裸於公園木棧道徘徊，且社群平台上出現公開徵集群聚裸體聚會...

金門檢警破獲跨縣市性交易網 初估獲利破千萬主嫌羈押禁見

金門檢警跨海偵破大型跨縣市色情應召集團！金門縣警察局今年 4 月查獲外籍女子在金寧鄉民宿以觀光名義從事性交易後，循線拉出...

噁男基隆「彩色屋」偷拍女裙下風光 正義哥搜證報警逮人

張男今年5月間某日，在基隆網紅熱門景點「彩色屋」觀景台下方，由下往上涉嫌偷拍一名泰籍妙齡女遊客裙下風光；泰女渾然不知，在...

北市驚傳未成年學生遭誘拐性侵 北檢逮犯嫌聲押禁見

台北市警方接獲一名家長報案，指家中未成年學子離家多日未歸，警方成立專案小組調查，發現無業的陳姓男子涉有重嫌，19日搜索拘提到案，發現陳男與被害學生發生過性關係，但陳男否認誘拐學生，更否認性侵，台北地檢署訊後依妨害性自主、和誘等罪向法院聲請羈押。

獨／大膽犯案？屏東縣政府北棟廁所驚傳偷拍狼 男落網稱「臨時起意」

屏東縣政府北棟廁所今20日下午4時許驚傳偷拍，被害女子在北棟廁所上廁所時，突發現有白色手機從廁所下方出現，隨即報案。屏東...

搭機伸狼爪？海關人員涉性騷空服員 關務署嚴懲：記2大過免職

媒體報導一名關務署台北關黃姓巡緝課員11月搭機時，疑似對一名空服員性騷擾，關務署台北關事後發出聲明強調嚴懲，並於19日召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。