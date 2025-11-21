聽新聞
影／半夜「溜鳥」...議員爆北市南港公園淪為天體營集散地
台北市議員陳宥丞近來接獲陳情，南港公園與周邊抽水站，有人在半夜全裸於公園木棧道徘徊，且社群平台上出現公開徵集群聚裸體聚會貼文，質疑南港公園淪為天體營集散地；北市警局和公園處已調閱影像追查。
陳宥丞指出，昨日開始陸續接獲多位居民反映，南港公園與周邊抽水站，有人在半夜全裸於公園木棧道徘徊，甚至社群平台上出現公開徵集群聚裸體聚會貼文，已讓居民感到相當不安。
他說，公園原本屬於公共空間，南港公園更是民眾與兒童休憩的重要場域，如今夜間卻成為天體營的群聚地點，市民更擔心成為治安死角，市府有責任確保民眾的安全無虞。
陳宥丞指出，他在接獲陳情後，已要求公園處及警察局盡速調閱影像，並且加強夜間巡邏，避免公共場域成為治安漏洞。他說，若民眾在周邊遇到類似情況，也可隨時向他通報。
