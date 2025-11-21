噁男基隆「彩色屋」偷拍女裙下風光 正義哥搜證報警逮人

張男今年5月間某日，在基隆網紅熱門景點「彩色屋」觀景台下方，由下往上涉嫌偷拍一名泰籍妙齡女遊客裙下風光；泰女渾然不知，在漁港對面某餐廳用餐的廖男發現後，錄下偷拍過程並報警逮人。基隆地檢署日前偵結，將張男依涉妨害性隱私及不實性影像罪嫌起訴。

起訴書指出，20多歲泰籍女子在和平島側的彩色屋觀景平台，面對正濱漁港方向拍攝前方彩色屋，30多歲張姓工人當時人在觀景台下方，由下往上涉嫌偷拍泰女短裙下方，因觀看許久未離去。當時正在彩色屋那一排房子某餐廳用餐的廖男發現後，持手機搜證錄下影像，並主動報警表示有女子被偷拍。

警方說，當時接獲報案後趕至現場，發現確如報案人所說有偷拍情事，找到泰女及觀景台下的張男，被害人才得知被偷拍。員警當場要求查看張男手機，發現確有拍多張泰女裙底下影像，立即查扣手機，將張男帶回，訊後依妨害性隱私及不實性影像罪嫌送辦。