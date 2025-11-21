快訊

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

聽新聞
0:00 / 0:00

噁男基隆「彩色屋」偷拍女裙下風光 正義哥搜證報警逮人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

張男今年5月間某日，在基隆網紅熱門景點「彩色屋」觀景台下方，由下往上涉嫌偷拍一名泰籍妙齡女遊客裙下風光；泰女渾然不知，在漁港對面某餐廳用餐的廖男發現後，錄下偷拍過程並報警逮人。基隆地檢署日前偵結，將張男依涉妨害性隱私及不實性影像罪嫌起訴。

起訴書指出，20多歲泰籍女子在和平島側的彩色屋觀景平台，面對正濱漁港方向拍攝前方彩色屋，30多歲張姓工人當時人在觀景台下方，由下往上涉嫌偷拍泰女短裙下方，因觀看許久未離去。當時正在彩色屋那一排房子某餐廳用餐的廖男發現後，持手機搜證錄下影像，並主動報警表示有女子被偷拍。

警方說，當時接獲報案後趕至現場，發現確如報案人所說有偷拍情事，找到泰女及觀景台下的張男，被害人才得知被偷拍。員警當場要求查看張男手機，發現確有拍多張泰女裙底下影像，立即查扣手機，將張男帶回，訊後依妨害性隱私及不實性影像罪嫌送辦。

起訴書表示，妨害性隱私及不實性影像罪章，未經他人同意攝錄性影像罪，最重處3年有期徒刑；若有散布之行為，處6月以上5年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布之行為，處9月以上7年6月以下有期徒刑。

泰女著短裙基隆「彩色屋」觀光遭偷拍，正義男搜證報警。本報資料照片
泰女著短裙基隆「彩色屋」觀光遭偷拍，正義男搜證報警。本報資料照片

偷拍 隱私 和平島 正濱漁港

延伸閱讀

屏東縣府出現偷拍狼 警逮1男送辦

基隆連日暴雨釀禍！謝忻「臉整個爛掉」曝驚人原因

香港化學博士、退休補習師 地鐵偷拍女子裙底認罪候判

24歲男偷拍裙底遭活逮 辯稱「誤觸手機」...警查出15張私密照

相關新聞

噁男基隆「彩色屋」偷拍女裙下風光 正義哥搜證報警逮人

張男今年5月間某日，在基隆網紅熱門景點「彩色屋」觀景台下方，由下往上涉嫌偷拍一名泰籍妙齡女遊客裙下風光；泰女渾然不知，在...

北市驚傳未成年學生遭誘拐性侵 北檢逮惡狼聲押禁見

台北市警方接獲一名家長報案，指家中未成年學子離家多日未歸，警方成立專案小組調查，發現無業的陳姓男子涉有重嫌，19日搜索拘...

獨／大膽犯案？屏東縣政府北棟廁所驚傳偷拍狼 男落網稱「臨時起意」

屏東縣政府北棟廁所今20日下午4時許驚傳偷拍，被害女子在北棟廁所上廁所時，突發現有白色手機從廁所下方出現，隨即報案。屏東...

搭機伸狼爪？海關人員涉性騷空服員 關務署嚴懲：記2大過免職

媒體報導一名關務署台北關黃姓巡緝課員11月搭機時，疑似對一名空服員性騷擾，關務署台北關事後發出聲明強調嚴懲，並於19日召...

涉觸摸越式洗髮女店員小腿遭貼文「永不接待」 嘉檢書記官表歉意

嘉義地檢署王姓男書記官日前因在越式洗髮店消費時，涉嫌觸摸女員工小腿，被業者網路貼文「永不再接待」引熱議；王男表示，立場與...

清潔老闆面試高中女約在摩鐵性侵 一審認「合意」輕判、二審逆轉重判

台中市姜姓清潔業者前年應徵清潔工，一名高中女學生聯繫，姜與少女約在一間汽車旅館，起初先要少女替他按摩，隨後以幫少女按摩為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。