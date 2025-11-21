北市驚傳未成年學生遭誘拐性侵 北檢逮惡狼聲押禁見
台北市警方接獲一名家長報案，指家中未成年學子離家多日未歸，警方成立專案小組調查，發現無業的陳姓男子涉有重嫌，19日搜索拘提到案，發現陳男與被害學生發生2次性關係，但陳男否認誘拐學生，更否認強制性交，台北地檢署訊後依妨害性自主、和誘等罪向法院聲請羈押。
檢警追，查，陳男專門在西門町附近搭訕落單學生，今年6月間，陳男見被害人獨自走在路上，因此前往搭訕，進而成為朋友，涉世未深的學生，誤信陳男花言巧語話術，竟搬去與陳男同居，期間還2次合意發生性關係，同居期間，陳男也會給予學生零用錢花用。
由於被害人6月離家後就失聯，家屬心急如焚報警處理，萬華警方調閱監視器與手機定位，循線查出陳男居住地點，昨天持法院搜索票前往搜索，並將遭誘拐的學生帶回給家長，全案有無其他人受害，警方擴大偵辦中。
