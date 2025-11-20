獨／大膽犯案？屏東縣政府北棟廁所驚傳偷拍狼 男落網稱「臨時起意」

屏東縣政府北棟廁所今20日下午4時許驚傳偷拍，被害女子在北棟廁所上廁所時，突發現有白色手機從廁所下方出現，隨即報案。屏東警分局獲報偵辦，調閱監視器後鎖定嫌犯，今晚間8時許找到28歲李男，將李男帶回分局偵辦。

屏東縣政府辦公大樓共有北棟、南棟大樓，兩棟大樓加起來共58處廁所，警方今20日下午4時接獲報案，展開偵辦，調閱監視器等鎖定嫌犯28歲李男，據了解，李男是一般民眾，非縣府員工，稱身體不舒服上廁所，竟臨時起意拿起白色手機，在女廁從下往上偷拍，疑未拍成功就遭發現。

被害人發現後趕緊報警，警方今晚間8時許循線找到28歲李男，查扣犯案用手機。警詢後將李男因違反妨害秘密等罪嫌移送檢方偵辦。

案發後，警方也針對縣府所有廁所做反針孔偵測，未察覺異狀，並加強巡視。屏東縣政府辦公場域南、北棟，北棟（舊棟）有39處廁所，北棟後側的廁所大多位在樓與樓之間的夾層。