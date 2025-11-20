快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

獨／大膽犯案？屏東縣政府北棟廁所驚傳偷拍狼 男落網稱「臨時起意」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣政府北棟廁所今20日下午4時許驚傳偷拍，被害女子在北棟廁所上廁所時，突發現有白色手機從廁所下方出現，隨即報案。屏東警分局獲報偵辦，調閱監視器後鎖定嫌犯，今晚間8時許找到28歲李男，將李男帶回分局偵辦。

屏東縣政府辦公大樓共有北棟、南棟大樓，兩棟大樓加起來共58處廁所，警方今20日下午4時接獲報案，展開偵辦，調閱監視器等鎖定嫌犯28歲李男，據了解，李男是一般民眾，非縣府員工，稱身體不舒服上廁所，竟臨時起意拿起白色手機，在女廁從下往上偷拍，疑未拍成功就遭發現。

被害人發現後趕緊報警，警方今晚間8時許循線找到28歲李男，查扣犯案用手機。警詢後將李男因違反妨害秘密等罪嫌移送檢方偵辦。

案發後，警方也針對縣府所有廁所做反針孔偵測，未察覺異狀，並加強巡視。屏東縣政府辦公場域南、北棟，北棟（舊棟）有39處廁所，北棟後側的廁所大多位在樓與樓之間的夾層。

屏東縣政府北棟大樓廁所驚傳偷拍狼，警方今20日晚間循線帶回涉嫌偷拍的男子。圖屏東縣府外觀。圖／報系資料照
屏東縣政府北棟大樓廁所驚傳偷拍狼，警方今20日晚間循線帶回涉嫌偷拍的男子。圖屏東縣府外觀。圖／報系資料照

廁所 監視器 偷拍 屏東

延伸閱讀

竹南第二零售市場女廁疑有偷拍狼出沒 警：追查釐清中

影／境外機房訊號偽台灣市話...台中詐團發話40萬通騙3億 19人落網

抓到了！輾過彰化女騎士釀1死2傷 肇逃毒駕男今下午落網

影／航警破獲跨國運毒集團 主嫌落網一查竟是刑期50年的通緝犯

相關新聞

獨／大膽犯案？屏東縣政府北棟廁所驚傳偷拍狼 男落網稱「臨時起意」

屏東縣政府北棟廁所今20日下午4時許驚傳偷拍，被害女子在北棟廁所上廁所時，突發現有白色手機從廁所下方出現，隨即報案。屏東...

搭機伸狼爪？海關人員涉性騷空服員 關務署嚴懲：記2大過免職

媒體報導一名關務署台北關黃姓巡緝課員11月搭機時，疑似對一名空服員性騷擾，關務署台北關事後發出聲明強調嚴懲，並於19日召...

涉觸摸越式洗髮女店員小腿遭貼文「永不接待」 嘉檢書記官表歉意

嘉義地檢署王姓男書記官日前因在越式洗髮店消費時，涉嫌觸摸女員工小腿，被業者網路貼文「永不再接待」引熱議；王男表示，立場與...

清潔老闆面試高中女約在摩鐵性侵 一審認「合意」輕判、二審逆轉重判

台中市姜姓清潔業者前年應徵清潔工，一名高中女學生聯繫，姜與少女約在一間汽車旅館，起初先要少女替他按摩，隨後以幫少女按摩為...

大學兼任講師戀上人夫！IG發文放閃「很愛呦」 遭判賠元配40萬元

一名大學兼任講師相信已婚男子聲稱跟妻子「不好很久…談離婚已經好一段時間」，與男子交往成為男女朋友，拍十指緊扣照片PO個人...

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

嘉義市東區一家越式洗髮店指控，王姓男客在按摩過程中多次伸手觸碰女按摩員小腿，遭業者當場錄影蒐證、請他立即離場。事後確認，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。