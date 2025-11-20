搭機伸狼爪？海關人員涉性騷空服員 關務署嚴懲：記2大過免職
媒體報導一名關務署台北關黃姓巡緝課員11月搭機時，疑似對一名空服員性騷擾，關務署台北關事後發出聲明強調嚴懲，並於19日召開考績委員會審議決議記2大過免職。
關務署透過新聞稿表示，針對黃姓課員涉嫌於機上滋擾生事並恐嚇空服員一案，已依規定完成行政責任調查，並於19日召開考績委員會審議決議，予專案考績一次記2大過免職，以儆效尤，並維官箴。
關務署表示，黃姓課員於個人休假出國搭機期間，經調查確有假借職務權力、有失官箴等不當言行，已破壞人民對海關人員執行職務的信賴，亦使商民對海關內部紀律與外部形象產生負面觀感，嚴重毀損海關聲譽及政府形象，違反公務員服務法等相關規定，情節重大，因此依公務人員考績法等相關規定祭出重懲。
關務署重申，海關執掌邊境管制，所有關員必須嚴守公務員服務法規定，不得有損害公務員名譽及政府信譽的行為，絕不容許關員假借權力，或利用職務上機會加損害於他人，海關將加強關員法紀教育宣導，強化專業與廉能形象，共同守護人民權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言