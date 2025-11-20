搭機伸狼爪？海關人員涉性騷空服員 關務署嚴懲：記2大過免職

一名關務署台北關黃姓巡緝課員11月搭機時，疑似對一名空服員性騷擾，關務署台北關事後發出聲明強調嚴懲，並於19日召開考績委員會審議決議記2大過免職。示意圖／AI生成

媒體報導一名關務署台北關黃姓巡緝課員11月搭機時，疑似對一名空服員性騷擾，關務署台北關事後發出聲明強調嚴懲，並於19日召開考績委員會審議決議記2大過免職。

關務署透過新聞稿表示，針對黃姓課員涉嫌於機上滋擾生事並恐嚇空服員一案，已依規定完成行政責任調查，並於19日召開考績委員會審議決議，予專案考績一次記2大過免職，以儆效尤，並維官箴。

關務署表示，黃姓課員於個人休假出國搭機期間，經調查確有假借職務權力、有失官箴等不當言行，已破壞人民對海關人員執行職務的信賴，亦使商民對海關內部紀律與外部形象產生負面觀感，嚴重毀損海關聲譽及政府形象，違反公務員服務法等相關規定，情節重大，因此依公務人員考績法等相關規定祭出重懲。

關務署重申，海關執掌邊境管制，所有關員必須嚴守公務員服務法規定，不得有損害公務員名譽及政府信譽的行為，絕不容許關員假借權力，或利用職務上機會加損害於他人，海關將加強關員法紀教育宣導，強化專業與廉能形象，共同守護人民權益。