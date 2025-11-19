涉觸摸越式洗髮女店員小腿遭貼文「永不接待」 嘉檢書記官表歉意

嘉義地檢署王姓男書記官日前因在越式洗髮店消費時，涉嫌觸摸女員工小腿，被業者網路貼文「永不再接待」引熱議；王男表示，立場與嘉檢的說明一致，對店家表示歉意。

王男今天透過文字訊息表示，所服務的機關有發新聞稿了，不方便接受採訪，「我的立場與嘉檢發布的新聞稿內容一致」。

嘉義地檢署發布聲明，對於任何工作場所，發生冒犯或侮辱行為，使他人感到受挫、羞辱，進而產生身心壓力等行為，嘉檢均予以譴責。

嘉檢表示，對於署內員工下班時間的行為欠妥，造成店家服務人員感受不佳，已啟動行政調查，這名員工接受調查時，也對店家表達歉意，嘉檢將召開人事考核會議，依法審議懲處。

因王男為民進黨嘉義市議員黃露慧的丈夫，黃露慧今天透過訊息表示，丈夫平常有按摩的習慣，因壓力大，會以按摩舒壓，如果按摩過程中，有不小心碰到按摩師的小腿，造成當事人的不愉快或反感，「我感到抱歉、我誠摯向當事人表示歉意」。

黃露慧說，其實不管是有意還是無意，只要碰觸到別人的身體，不管哪個部位（手或者腳），都是不對的，需尊重他人身體的自主權。

嘉義市一家越式洗髮業者日前在臉書（Facebook）在地群組貼文及影片，指控消費的客人王姓男子曾對按摩的女員工毛手毛腳，讓員工看到王男預約而面有難色，王男日前再度消費過程，業者看到王男的手在摸員工小腿，則以手機錄影蒐證，並請王男馬上離開，「永不再接待」。

業者在貼文提及，王男在離開前還補了一句「別間店可以，我以為你們也可以」令人更加氣憤。在網路貼文，主要呼籲同業注意防範。