快訊

畢業生參加獸醫國考 竟在考場用手機上網找答案...須向公庫支付6萬

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

聽新聞
0:00 / 0:00

涉觸摸越式洗髮女店員小腿遭貼文「永不接待」 嘉檢書記官表歉意

中央社／ 嘉義市19日電

嘉義地檢署王姓男書記官日前因在越式洗髮店消費時，涉嫌觸摸女員工小腿，被業者網路貼文「永不再接待」引熱議；王男表示，立場與嘉檢的說明一致，對店家表示歉意。

王男今天透過文字訊息表示，所服務的機關有發新聞稿了，不方便接受採訪，「我的立場與嘉檢發布的新聞稿內容一致」。

嘉義地檢署發布聲明，對於任何工作場所，發生冒犯或侮辱行為，使他人感到受挫、羞辱，進而產生身心壓力等行為，嘉檢均予以譴責。

嘉檢表示，對於署內員工下班時間的行為欠妥，造成店家服務人員感受不佳，已啟動行政調查，這名員工接受調查時，也對店家表達歉意，嘉檢將召開人事考核會議，依法審議懲處。

因王男為民進黨嘉義市議員黃露慧的丈夫，黃露慧今天透過訊息表示，丈夫平常有按摩的習慣，因壓力大，會以按摩舒壓，如果按摩過程中，有不小心碰到按摩師的小腿，造成當事人的不愉快或反感，「我感到抱歉、我誠摯向當事人表示歉意」。

黃露慧說，其實不管是有意還是無意，只要碰觸到別人的身體，不管哪個部位（手或者腳），都是不對的，需尊重他人身體的自主權。

嘉義市一家越式洗髮業者日前在臉書（Facebook）在地群組貼文及影片，指控消費的客人王姓男子曾對按摩的女員工毛手毛腳，讓員工看到王男預約而面有難色，王男日前再度消費過程，業者看到王男的手在摸員工小腿，則以手機錄影蒐證，並請王男馬上離開，「永不再接待」。

業者在貼文提及，王男在離開前還補了一句「別間店可以，我以為你們也可以」令人更加氣憤。在網路貼文，主要呼籲同業注意防範。

嘉義地檢署王姓男書記官日前因在越式洗髮店消費時，涉嫌觸摸女員工小腿，被業者網路貼文「永不再接待」引熱議。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
嘉義地檢署王姓男書記官日前因在越式洗髮店消費時，涉嫌觸摸女員工小腿，被業者網路貼文「永不再接待」引熱議。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

越式洗髮 嘉義 書記官 性騷擾
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

「我以為你們也可以」書記官遭控對洗髮店員工伸狼爪 嘉檢出手了

影／嘉市普發3千卡關？遭追問一度沈默 黃敏惠：法令通過發6千都行

嘉檢查獲普發現金詐騙 1男遭羈押禁見

相關新聞

涉觸摸越式洗髮女店員小腿遭貼文「永不接待」 嘉檢書記官表歉意

嘉義地檢署王姓男書記官日前因在越式洗髮店消費時，涉嫌觸摸女員工小腿，被業者網路貼文「永不再接待」引熱議；王男表示，立場與...

大學兼任講師戀上人夫！IG發文放閃「很愛呦」 遭判賠元配40萬元

一名大學兼任講師相信已婚男子聲稱跟妻子「不好很久…談離婚已經好一段時間」，與男子交往成為男女朋友，拍十指緊扣照片PO個人...

清潔老闆面試高中女約在摩鐵性侵 一審認「合意」輕判、二審逆轉重判

台中市姜姓清潔業者前年應徵清潔工，一名高中女學生聯繫，姜與少女約在一間汽車旅館，起初先要少女替他按摩，隨後以幫少女按摩為...

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

嘉義市東區一家越式洗髮店指控，王姓男客在按摩過程中多次伸手觸碰女按摩員小腿，遭業者當場錄影蒐證、請他立即離場。事後確認，...

「我以為你們也可以」書記官遭控對洗髮店員工伸狼爪 嘉檢出手了

嘉義市議員黃露慧的王姓丈夫、任職嘉義地檢署書記官，近日遭越式洗髮店指控在按摩過程中對女員工毛手毛腳，甚至辯稱「別間店可以...

遭姑丈猥褻性侵…女童倒垃圾向鄰居阿公透露遭遇 揭發獸行判刑

就讀國小的女童由姑姑照顧成長，在家中遭姑丈猥褻2次、性侵1次。女童倒垃圾時向鄰居「阿公」透露遭遇，姑丈獸行才被揭發。法官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。