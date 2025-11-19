清潔老闆面試高中女約在摩鐵性侵 一審認「合意」輕判、二審逆轉重判

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市姜姓清潔業者前年應徵清潔工，一名高中女學生聯繫，姜與少女約在一間汽車旅館，起初先要少女替他按摩，隨後以幫少女按摩為由，要少女脫光衣物後，姜以手指、下體侵入少女，少女喊「會痛」，姜才停手，一審原認定雙方合意，輕判姜一年徒刑，二審撤銷原判決，認定姜違反少女意願，改依強制性交罪，改判4年10月。

判決指出，姜姓男子是清潔公司業者，前年底時在臉書刊登應徵清潔工人的廣告，一名高一休學的少女前往應徵，姜將少女約往一間汽車旅館，還先脫光衣物，要少女幫他按摩，少女不敢忤逆，先將姜按摩後，姜再提議替少女按摩，隨後要少女脫光衣物。

姜男假借按摩名義，以手指、下體侵入少女下體後，少女稱「會痛」，姜男才停手，少女父親因察覺有異，才報警提告。

台中地院審理時，姜男辯稱，無法從臉書個人訊息處查知少女實際年齡，而且與少女告知「高一，目前休學」，他以為是少女的最高學歷，而非少女未成年

法官不採信姜男說詞，但認定雙方是合意，依成年人對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判刑1年。

檢方不服提起上訴，認為此案量刑過輕，台中高分院近日審結，認定姜男是依按摩為藉口，違反少女意願，性侵少女，不認為雙方是合意，改依成年人對少女為強制性交罪，判刑4年10月，仍可上訴。

台中市姜姓清潔業者涉嫌性侵少女，二審撤銷一審判決，改判4年10月徒刑。示意圖／AI生成
台中市姜姓清潔業者涉嫌性侵少女，二審撤銷一審判決，改判4年10月徒刑。示意圖／AI生成

