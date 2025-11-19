快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

大學兼任講師戀上人夫！IG發文放閃「很愛呦」 遭判賠元配40萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

一名大學兼任講師相信已婚男子聲稱跟妻子「不好很久…談離婚已經好一段時間」，與男子交往成為男女朋友，拍十指緊扣照片PO個人Instagram放閃，還到香港慶祝跨年、峇里島共度情人節，被男子元配請求損害賠償，彰化地方法院審結，判處這名大學兼任講師應賠償40萬元。

根據元配提供的錄音譯文所載，這名大學兼任講師今（114）年4月9日向她陳稱「因為我從一開始知道的時候，你們就已經要談離婚已經好一段時間了，我知道的是這樣子。他去年就告訴我了。……他跟我說你們不好很久了，然後他也回家住很久了。前年就開始了吧…… 因為他都跟我說律師就快要處理好了……我真的不知道他會處理這麼久」，可見這名大學兼任講師去年即知悉她交往的對象是有配偶的人。

又根據有關證據顯示，大學兼任講師與這名有婦之夫去年11月到台中某法式餐廳用餐，把兩人彼此依偎照片放在她個人IG，留言「也期待每個月屬於我們的紀念日」；同年12月兩人到某牛排館用餐，拍下彼此依偎、手指緊扣的照片放她IG並PO文「#couplelove」、「很愛呦」；兩人113年至114年到香港跨年，在她IG放兩人親吻照片；今年2月先後到西餐廳慶祝交往周年，到峇里島共度情人節，3月到4月兩人到旅館4次，共餐兩次。

元配主張，她民國109年4月結婚，與丈夫育有一名子女，那名大學兼任講師明知她丈夫是有配偶之人，竟在他們婚姻關係存續期間與她丈夫出遊、到旅館開房間，行為已逾社會一般通念所能容忍有配偶之人與其他異性相處互動的程度，致婚姻關係所追求的圓滿、安全及幸福受到破壞，而有與她丈夫共同侵害她的配偶權，及以背於善良風俗的方法侵害婚姻契約所欲追求的幸福法益，依法請求損害賠償60萬元。

人夫任職某公司，去年薪資所得約43萬元，這名大學兼任講師去年薪資所得約20萬元，名下有不動產2筆及投資1筆，總額約622萬元等情，彰化地院審酌這大學兼任講師侵害元配的配偶權期間、行為、手段、原告所受痛苦程度，並斟酌兩造身分、地位及資力等一切情狀，認精神慰撫金以40萬元為適當。可上訴。

彰化地方法院判處某大學兼任講師應支付40萬元損害賠償金給已婚男友的元配。示意圖／AI生成
彰化地方法院判處某大學兼任講師應支付40萬元損害賠償金給已婚男友的元配。示意圖／AI生成
彰化地方法院判處某大學兼任講師應支付40萬元損害賠償金給已婚男友的元配。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處某大學兼任講師應支付40萬元損害賠償金給已婚男友的元配。記者簡慧珍／攝影

配偶 丈夫 婚姻 Instagram 婚外情
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台智光提告一審判賠 北市警局：將提上訴

保全助停車釀老婦倒地致死…家人求償915萬 法院判賠225萬

婆婆媽媽變身韓團 新北市汐止婦女大學流行舞班完美結業

愛妻突疏遠提離婚...夫查行車紀錄器嚇壞 她與小王大聊性事 獲賠20萬

相關新聞

大學兼任講師戀上人夫！IG發文放閃「很愛呦」 遭判賠元配40萬元

一名大學兼任講師相信已婚男子聲稱跟妻子「不好很久…談離婚已經好一段時間」，與男子交往成為男女朋友，拍十指緊扣照片PO個人...

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

嘉義市東區一家越式洗髮店指控，王姓男客在按摩過程中多次伸手觸碰女按摩員小腿，遭業者當場錄影蒐證、請他立即離場。事後確認，...

「我以為你們也可以」書記官遭控對洗髮店員工伸狼爪 嘉檢出手了

嘉義市議員黃露慧的王姓丈夫、任職嘉義地檢署書記官，近日遭越式洗髮店指控在按摩過程中對女員工毛手毛腳，甚至辯稱「別間店可以...

清潔老闆面試高中女約在摩鐵性侵 一審認「合意」輕判、二審逆轉重判

台中市姜姓清潔業者前年應徵清潔工，一名高中女學生聯繫，姜與少女約在一間汽車旅館，起初先要少女替他按摩，隨後以幫少女按摩為...

遭姑丈猥褻性侵…女童倒垃圾向鄰居阿公透露遭遇 揭發獸行判刑

就讀國小的女童由姑姑照顧成長，在家中遭姑丈猥褻2次、性侵1次。女童倒垃圾時向鄰居「阿公」透露遭遇，姑丈獸行才被揭發。法官...

約炮被要求戴眼罩！他完事後驚見女網友是男的 騙炮男前科曝光

網上約炮危機四伏，隨時變成「騙炮」。台灣新北1名男子在交友程式和1名「女網友」相談甚歡，雙方相約到旅社性交，而男子先抵達後獨自洗澡，「女生」入房後將眼罩放在房間門柄上，繼而傳送訊息，要求男子洗完澡戴好眼罩，男子以為是「刺激玩法」便照做。「女生」隨後入房為男子口交，受害人完事後除眼罩，卻驚見眼前的女網友「竟然是個boy」，而且是1名平頭髮型的男子，於是作出控告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。