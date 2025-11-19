書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

嘉義市東區一家越式洗髮店指控，王姓男客在按摩過程中多次伸手觸碰女按摩員小腿，遭業者當場錄影蒐證、請他立即離場。事後確認，該男子是嘉義地檢署書記官，是義市議員黃露慧的丈夫。案件曝光後引發地方高度關注。

黃露慧說，「我知道他平常壓力大會去按摩，有按摩的習慣，如果按摩過程中有不小心碰到按摩師的小腿，造成當事人的不愉快或反感，我感到抱歉，我誠摯地向當事人表示歉意」，「其實不管是有意還是無意，只要碰到別人的身體，不管哪個地方，手還是腳，我認為都是不對的，要尊重他人的身體自主權」。

王男身分曝光後，嘉義地檢署主任檢察官江金星表示，此為書記官下班時間的不當行為，已啟動行政調查；當事人於調查中表達歉意，後續將送人事考核審議委員會依規處理。按摩店業者批，若真的覺得抱歉就不該再犯，尤其對方還說出「別間店可以」的言詞，顯示並非單次行為，盼同業提高警覺，避免再有類似事件發生。

業者表示，17日收到王男全身按摩預約時，店內多名員工露出為難表情，進一步詢問才得知對方先前曾多次對按摩師毛手毛腳，但員工基於息事寧人未通報。因主管剛好在店內，決定此次若再犯就蒐證處理。

根據被貼上網路的畫面，王男趴著接受按摩時，手多次垂下碰觸按摩員小腿，攝影者要求按摩員停止服務，請王男立即起身離開，王男被抓包後道歉，稱「不好意思，下次不會了」，臨走前甚至說出「別家店可以，我以為你們也可以」，成為業者決定公開事件的關鍵。