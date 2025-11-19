「我以為你們也可以」書記官遭控對洗髮店員工伸狼爪 嘉檢出手了
嘉義市議員黃露慧的王姓丈夫、任職嘉義地檢署書記官，近日遭越式洗髮店指控在按摩過程中對女員工毛手毛腳，甚至辯稱「別間店可以，我以為你們也可以」，事件引發網路熱議。嘉義地檢署今天回應，已啟動行政調查，並將召開人事考核會議依法審議懲處。
事件源自嘉義市東區一家越式洗髮店17日在社群平台Threads上發文，指有男性常客多次對店內女按摩師不當觸碰。業者並公開店內蒐證畫面，影片中可見王姓男子在按摩過程中伸手觸碰女員工的小腿，店家當場喝斥並要求他立刻離店，直言「真的快氣到瘋掉」。貼文與影片曝光後引發大量討論，但相關貼文已於19日下架。
店家指出，王男長期在店內消費，員工每見到他的預約便面露難色。經詢問才發現，他先前多次有類似不當行為，但女員工基於「不要搞大」的心態未通報。這次因業者人在店內，才終於揭發情況。業者表示，他全程留意王男動向，不久便親眼目睹觸碰行為，因而立即錄影蒐證並將其列為永久拒接名單。
嘉義地檢署今天表示，對於任何在職場所外、不當行為造成他人羞辱或不適，均表達譴責。同仁於下班時間在外行為欠妥，致使店家服務人員感受不佳，署方已啟動內部行政調查，當事人接受詢問時已向店家表達歉意，後續將召開人事考核會議依法審議懲處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言