「我以為你們也可以」書記官遭控對洗髮店員工伸狼爪 嘉檢出手了

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市議員黃露慧的王姓丈夫、任職嘉義地檢署書記官，近日遭越式洗髮店指控在按摩過程中對女員工毛手毛腳，甚至辯稱「別間店可以，我以為你們也可以」，事件引發網路熱議。嘉義地檢署今天回應，已啟動行政調查，並將召開人事考核會議依法審議懲處。

事件源自嘉義市東區一家越式洗髮店17日在社群平台Threads上發文，指有男性常客多次對店內女按摩師不當觸碰。業者並公開店內蒐證畫面，影片中可見王姓男子在按摩過程中伸手觸碰女員工的小腿，店家當場喝斥並要求他立刻離店，直言「真的快氣到瘋掉」。貼文與影片曝光後引發大量討論，但相關貼文已於19日下架。

店家指出，王男長期在店內消費，員工每見到他的預約便面露難色。經詢問才發現，他先前多次有類似不當行為，但女員工基於「不要搞大」的心態未通報。這次因業者人在店內，才終於揭發情況。業者表示，他全程留意王男動向，不久便親眼目睹觸碰行為，因而立即錄影蒐證並將其列為永久拒接名單。

嘉義地檢署今天表示，對於任何在職場所外、不當行為造成他人羞辱或不適，均表達譴責。同仁於下班時間在外行為欠妥，致使店家服務人員感受不佳，署方已啟動內部行政調查，當事人接受詢問時已向店家表達歉意，後續將召開人事考核會議依法審議懲處。

對於王姓書記官遭爆疑性騷擾案，嘉義地檢署表示，已啟動行政調查，同仁於接受調查時，也對店家表達道歉之意，將召開人事考核會議，依法審議懲處。圖／本報資料照片
