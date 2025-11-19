遭姑丈猥褻性侵…女童倒垃圾向鄰居阿公透露遭遇 揭發獸行判刑

就讀國小的女童由姑姑照顧成長，在家中遭姑丈猥褻2次、性侵1次。女童倒垃圾時向鄰居「阿公」透露遭遇，姑丈獸行才被揭發。法官審理後，依對兒童犯猥褻罪2罪、對未滿14歲女童犯強制性交罪，判應執行有期徒刑9年。全案可上訴。

檢方起訴指出，讀小學的被害女童從小與姑姑、姑丈同住，前年6月間女童放學返家，姑丈趁家中沒有其他人，在廚房觸摸女童胸部，見女童隱忍不敢反抗，數日後以相同手法再次觸摸女童胸部。

隔了一個月放暑假，女童的姑丈趁女童到他的房間收衣服時，將她強壓在床上。女童轉身想脫逃，又被姑丈以臉部朝下方式強壓在床上。姑丈用手撫摸她的臀部，並以手指插女童陰道。女童劇痛喊叫，姑丈即將手指抽出，女童後來哭著離開。

同年10月間，女童出外倒垃圾時，跟鄰居的「阿公」說受害情節。鄰居隔天就通報學校，再由校方報警及通報市府社會處。

檢察官偵查時，女童的姑丈否認犯行，辯稱2次在廚房打鬧時，有摸到女童胸部，他是鬧著她玩，當下有說對不起。至於女童指控他在房間性侵情節並非事實，他不曉得女童怎麼會誤會他，也不曉得為何女童可以鉅細靡遺敘述事發經過。

基隆地方法院審理時，被害女童證稱，案發後的當年8月，她就決定跟堂妹講，提到被侵害後兩周，下體還會痛。堂妹說相信她，但她叫堂妹不要跟別人講。

女童說，當年10月間放學後，在廚房洗學校的餐盤時，姑丈又捉弄她，先摸她肚子，又想摸胸部，但被她用手擋住。她因為不想再讓姑丈這樣摸他，隔天決定跟鄰居的阿公講。

女童的堂妹證稱，堂姊曾跟她說被她的姑丈欺負，一直重複講姑丈「用了她」，覺得很不舒服。她問堂姊為何不告訴大人，她說她害怕，怕他們不相信。

學校教師助理員證稱，詢問被害女童到底發生什麼事情時，女童哭著述說案發過程。最有印象的是女童說到姑丈用手指插入下體時，女童情緒激動。她問女童為何沒跟姑姑講，女童說不敢講。她告訴女童，要確定講的是真實的，因為她跟老師說過後，可能會離開姑姑的家，女童說是真的。

女童的導師證稱，從助理員口中得知案情嚇一大跳，向女童求證後，依規定通報。學校認輔老師輔導紀錄表則記載，女童心裡狀況是從小跟姑姑住，發生這件事覺得很對不起姑姑。

法官指出，女童倒垃圾時會遇到隔壁鄰居，彼此並無利害關係，女童案發後向他訴說經過，顯見有難言之隱。與女童相處兩年的教師助理員，告知女童把此事陳報老師，將會離開姑姑，女童仍堅定回答所言為真。女童不會故意陷害姑丈，並導致自己要離開姑姑身邊，顯見所言屬實。

法官認為相關證據，足以佐證女童遭姑丈利用權勢猥褻及加重強制性交。案發後女童就醫檢查有外陰微紅狀況，再參酌女童從小由姑姑照顧，依附性高，在意姑姑對她的看法，才不敢在第一時間告知，應無虛偽指控姑丈可能。

法官說，女童相關行為及情緒反應，與實務上遭親人性侵害的被害人反應相似，認定女童姑丈犯行，依成年人故意對兒童犯利用權勢猥褻罪2罪，各判1年。對未滿14歲女子犯強制性交罪，判刑8年，應執行有期徒刑9年。