快訊

美國會報告點共軍攻台3潛在時間 薛瑞福：中國意圖非常明顯

今晨12.4度！吳德榮：明晨苗栗以北低溫仍探12度

約炮被要求戴眼罩！他完事後驚見女網友是男的 騙炮男前科曝光

香港01／ 撰文：田中貴

網上約炮危機四伏，隨時變成「騙炮」。台灣新北1名男子在交友程式和1名「女網友」相談甚歡，雙方相約到旅社性交，而男子先抵達後獨自洗澡，「女生」入房後將眼罩放在房間門柄上，繼而傳送訊息，要求男子洗完澡戴好眼罩，男子以為是「刺激玩法」便照做。「女生」隨後入房為男子口交，受害人完事後除眼罩，卻驚見眼前的女網友「竟然是個boy」，而且是1名平頭髮型的男子，於是作出控告。

示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

檢察官經跟進後，發現平頭男過往曾以同樣手法騙炮後捱告，當時「強制性交」罪名成立，遭判刑2年，緩刑4年，今次再次犯案，再被控「強制性交」罪名。

雙方投契相約開房性交

台媒於今年11月報道，案發於今年6月，1名章姓男子在交友程式「JustDating」使用女子照片，同時化名「小咪」在網上交友。其間章男認識1名男子，雙方非常投契，於是相約同月27日到樹林區1間旅社見面性交。

發現「女網友」竟是男兒身

受害男子先到旅社開房，繼而進入浴室沐浴，章男晚了大約20分鐘後到達。為了不讓男兒身份曝光，便將眼罩放在房間門柄上，之後傳送訊息，要求受害人戴上眼罩後他才入房。章男入房後，見到受害人乖乖地戴上眼罩，2人隨後躺在床上，章男為男子口交，完事後才表示他可以除下眼罩，受害人才發現「小咪」是1名平頭髮型、帶上眼鏡的男子，覺得自己遇騙，於是大怒提告。

章男早有前科，2022年使用同樣手法騙炮，遭法官裁定「強制性交」罪名成立，判刑2年，緩刑4年，但章男毫不在乎地再次犯案。（AI生成圖片）

平頭男早有前科

章男接受調查期間承認罪行，新北地檢署發現章男早有前科，2022年使用同樣手法騙炮，法官裁定「強制性交」罪名成立，判刑2年，緩刑4年，章男食髓知味再度犯案，今次再被控「強制性交」罪名。

延伸閱讀：

渣男人夫謊稱單身騙炮！每周激戰2次　她驚悉誤做小三怒告結果咁

約炮變性侵！女網友遭「沐浴乳罐壓頭」強插　3次審訊結果狂逆轉

文章授權轉載自《香港01》

髮型 頭髮 約炮
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

外祖父對小孫女伸狼爪 法官重判6年半

彰化一名男子藉由照顧國小外孫女時，卻對外孫女伸出狼爪，直到外孫女年紀漸長才鼓起勇氣告訴母親並報警，外祖父對自己的惡行也認...

約炮被要求戴眼罩！他完事後驚見女網友是男的 騙炮男前科曝光

網上約炮危機四伏，隨時變成「騙炮」。台灣新北1名男子在交友程式和1名「女網友」相談甚歡，雙方相約到旅社性交，而男子先抵達後獨自洗澡，「女生」入房後將眼罩放在房間門柄上，繼而傳送訊息，要求男子洗完澡戴好眼罩，男子以為是「刺激玩法」便照做。「女生」隨後入房為男子口交，受害人完事後除眼罩，卻驚見眼前的女網友「竟然是個boy」，而且是1名平頭髮型的男子，於是作出控告。

色保全給錢誘騙少女拍裸照 恫嚇「抓去性虐」下場曝

新竹范姓保全結識未成年少女婷婷（化名），竟以給零用錢為誘餌，2年多來連續8次將少女帶往汽車旅館拍攝裸露照，後來更強行猥褻...

大學生當表妹家教卻要她脫衣練按摩 判1年8月緩刑5年

北部一名大學生當未成年表妹的家庭教師，卻命表妹脫衣加以猥褻，檢警偵辦，起訴男子；台北地方法院審理，表哥認罪、賠錢，法官依...

獨／南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻男童 法院重判8年8月

台南市工務局建築工程科施姓工程員今年7月間向單位申請使用公務車，卻跑到一所國小撫摸2名兄弟檔男童下體並拍攝身體照片，遭檢...

台中酒客找坐檯女到旅館 想硬上房內爆肢體衝突…這下糗大

台中市鄭姓男子在去年5月間認識一名酒店坐檯女子，同月底鄭喝醉後在旅館內撥打電話找女子，談妥2500元赴約，但女子到場後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。