約炮被要求戴眼罩！他完事後驚見女網友是男的 騙炮男前科曝光
網上約炮危機四伏，隨時變成「騙炮」。台灣新北1名男子在交友程式和1名「女網友」相談甚歡，雙方相約到旅社性交，而男子先抵達後獨自洗澡，「女生」入房後將眼罩放在房間門柄上，繼而傳送訊息，要求男子洗完澡戴好眼罩，男子以為是「刺激玩法」便照做。「女生」隨後入房為男子口交，受害人完事後除眼罩，卻驚見眼前的女網友「竟然是個boy」，而且是1名平頭髮型的男子，於是作出控告。
檢察官經跟進後，發現平頭男過往曾以同樣手法騙炮後捱告，當時「強制性交」罪名成立，遭判刑2年，緩刑4年，今次再次犯案，再被控「強制性交」罪名。
雙方投契相約開房性交
台媒於今年11月報道，案發於今年6月，1名章姓男子在交友程式「JustDating」使用女子照片，同時化名「小咪」在網上交友。其間章男認識1名男子，雙方非常投契，於是相約同月27日到樹林區1間旅社見面性交。
發現「女網友」竟是男兒身
受害男子先到旅社開房，繼而進入浴室沐浴，章男晚了大約20分鐘後到達。為了不讓男兒身份曝光，便將眼罩放在房間門柄上，之後傳送訊息，要求受害人戴上眼罩後他才入房。章男入房後，見到受害人乖乖地戴上眼罩，2人隨後躺在床上，章男為男子口交，完事後才表示他可以除下眼罩，受害人才發現「小咪」是1名平頭髮型、帶上眼鏡的男子，覺得自己遇騙，於是大怒提告。
章男早有前科，2022年使用同樣手法騙炮，遭法官裁定「強制性交」罪名成立，判刑2年，緩刑4年，但章男毫不在乎地再次犯案。（AI生成圖片）
平頭男早有前科
章男接受調查期間承認罪行，新北地檢署發現章男早有前科，2022年使用同樣手法騙炮，法官裁定「強制性交」罪名成立，判刑2年，緩刑4年，章男食髓知味再度犯案，今次再被控「強制性交」罪名。
文章授權轉載自《香港01》
