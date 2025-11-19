外祖父對小孫女伸狼爪 法官重判6年半

彰化一名男子藉由照顧國小外孫女時，卻對外孫女伸出狼爪，直到外孫女年紀漸長才鼓起勇氣告訴母親並報警，外祖父對自己的惡行也認罪，彰化地方法院依強制猥褻罪、強制性交罪將他判刑6年6月。

判決書指出，這名外祖父是在2018到2019年間趁著照顧年僅小一的外孫女時，在房內猥褻及性侵外孫女二次，造成外孫女精神痛苦及揮之不去的夢魘，直到近年，外孫女才告訴母親報警處理。

外祖父也坦承犯行，表示坦然接受法律制裁。檢察官認為男子所為有違倫常，惡性重大，請求法官從重量刑。