外祖父對小孫女伸狼爪 法官重判6年半
彰化一名男子藉由照顧國小外孫女時，卻對外孫女伸出狼爪，直到外孫女年紀漸長才鼓起勇氣告訴母親並報警，外祖父對自己的惡行也認罪，彰化地方法院依強制猥褻罪、強制性交罪將他判刑6年6月。
判決書指出，這名外祖父是在2018到2019年間趁著照顧年僅小一的外孫女時，在房內猥褻及性侵外孫女二次，造成外孫女精神痛苦及揮之不去的夢魘，直到近年，外孫女才告訴母親報警處理。
外祖父也坦承犯行，表示坦然接受法律制裁。檢察官認為男子所為有違倫常，惡性重大，請求法官從重量刑。
法官認為，男子為身為女童的外祖父，本應對女童加以撫育、照顧，竟為了滿足自己的性慾，利用女童年幼無知、及對被告親情上的依賴，進而營造讓女童難以抗拒的情境，對年紀尚輕智慮尚未成熟、不具完整之性自主判斷能力的女童猥褻、性交行為，已對其身心發展造成不利影響，不過被告已坦承全部犯行，因此判刑6年6月。
